‘İletişim ve Teknoloji Kongresi'nin 2'incisi gerçekleşti

İstanbul Aydın Üniversitesi İletişim Fakültesi katkılarıyla bu sene ikincisi düzenlenen ‘İletişim ve Teknoloji Kongresi' dijital dönüşümde verinin önemi, dijital çağ, iletişimin geleceği, dijital gözetim, yeni medya uygulamaları, yeni medya ve sinema, yeni medya ve halkla ilişkiler, dijital kültür ve sanal gerçeklik uygulamaları gibi birçok konu masaya yatırıldı. Kamu, üniversite, özel sektör, akademisyenler, alanında uzman kişiler ve öğrencilerin katılımı ile gerçekleşen kongre, Florya Halit Aydın kampüsünde gerçekleşti.





“Teknoloji insan belleğinin yerini almış durumda”

Yeni gelişen medya ile gelişen teknolojileri analiz etmek, bu teknolojilerin iletişim üzerindeki etkilerini incelemek ve yeni medyayı değerlendirmek üzere bu kongreyi gerçekleştirdiklerini ifade ederek konuşmasına başlayan İstanbul Aydın Üniversitesi İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hülya Yenğin, “Günümüzde sanal dünya ile gerçek dünya arasında yeni medya hayatımıza tamamen yerleşmiş ve tüm yaşamımızı çerçevelemiştir. İnternetin sınırsız denilen ortamı artık bireyi zaman ve mekândan tamamen ayırmış ve ona sanal bir dünya oluşturmuştur. Bireyin hem kendine hem ailesine hem de toplumuna yabancılaşması da gündeme gelmektedir. Yeni medyayı, küreselleşen dünyada küresel iktidar, küresel ekonomi, küresel kültür ve bu kültürü yaşam biçimi haline getiren elektronik kitle iletişimi çerçevesinde ele almalıyız” dedi.

Teknolojinin insan belleğinin yerini aldığını ifade eden Yenğin, “Birey hatırlamak, öğrenmek, aktarmak ve bütün bu eylemleri yerine getirmek için internetini ve akıllı telefonunu kullanıyor ve buna bağımlı hale geliyor. İçerisinde bulunduğumuz kongre bir bayrak taşımadır. Burada yapılan çalışmalar, içerisinde bulunduğumuz bu üzücü durum için daha sonra yapılacak olan çalışmalara bayrak devridir” şeklinde konuştu.

“Çocuklar sosyal medyayı nasıl kullanacaklarını bilsin istiyoruz”

İletişim ve teknolojiyi bir arada tutmalarını şu sözlerle açıklayan İstanbul Aydın Üniversitesi İletişim Fakültesi Yeni Medya ve İletişim Bölüm Başkanı Doç. Dr. Deniz Yenğin, “İletişim çalışmalarında, özellikle iletişim sürecinde yer alan medya ortamı sürekli teknolojik gelişmelerle farklı farklı hal alması ve kendini yenilemesi halinde toplumsal dönüşümleri zorunlu kılıyor. Bizde bu bağlamda bunu farkında olarak hem İletişim Fakültesi hem de Yeni Medya alanı ile ilgili olarak da karşımıza çıkan yeni teknolojileri, bunlar ile ilgili üretilmiş olan yeni terminolojileri açıklayabilmek adına bu kongreyi gerçekleştirdik. İnsanların hayatlarını dijitalleşerek yaşamaları ve internette çevrimiçi olmalarıyla bağlantılı konular belirledik ve toplam 33 adet de bildiri sunuyoruz” dedi.

Kongrenin öğrenciler üzerinde etkili ve bilinç oluşturucu olacağının da altını çizen Yenğin, “Biz çalışmalarımız bilimsel makalelerle perçinlemek hem de öğrencilerimizin anlayacağı sunum ve tartışma ortamlarıyla da algılamalarını sağlamak hedefindeyiz. Gençler üzerinde bir farkındalık oluşturmamız gerekiyor. Çocuklar oyun oynuyor ama nasıl oynanacağını bilmiyor, çocuklar sosyal medyayı kullanıyor ama nasıl kullanacağına dair bir yol haritaları yok. Kimi zaman aileler çocuklarından daha çok kullanıyor sosyal medyayı ve aynı sorunları onlarda da görüyoruz. Çocuklar sosyal medyayı nasıl kullanacaklarını bilsin istiyoruz ve bu amaçla da çalışmalarımızı devam ettireceğiz” diyerek konuşmasını sonlandırdı.

