İletmen'e 70 milyon TL değerleme üzerinden 4.4 milyon TL yeni yatırım

2016'da kurulan ve yıllık 12 milyon TL ciroya ulaşan yeni nesil mikro lojistik girişimi İletmen, yeni yatırım turunda yatırımcılardan 70 milyon TL değerleme üzerinden 4.4 milyon TL tutarında yeni bir yatırım daha aldı. Bugüne kadar 2 milyona yakın iletim gerçekleştiren şirket, aldığı yeni yatırımla büyümeye devam edecek. KT Portföy'ün kurucusu ve yöneticisi olduğu Lonca GSYF öncülüğünde gerçekleştirilen yeni köprü yatırım turuna, Hedef Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı, Halis Petrol, Keiretsu Forum Türkiye ve bireysel melek yatırımcılar katıldı.

Yeni sektörlerde akıllı teslimat yapacak

Restoran, market ve tüm esnafın teslimatını yapan İletmen, geliştirdiği iş modeliyle e-ticaret lojistik şirketlerin de son kullanıcıya teslimatlarını gerçekleştiriyor. Aldıkları yeni yatırımla ilgili değerlendirmede bulunan İletmen Kurucu Ortağı Özgür Duruöz, “Başta KT Portföy Lonca GSYF, Hedef Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı ve Keiretsu Forum Türkiye olmak üzere birçok melek yatırımcıdan aldığımız yeni köprü yatırımla işimizi yazılım odaklı büyütecek ve sistemimizi farklı sektörler için uygulanabilir hale getireceğiz. Yaptığımız iletim işlerinin hayatı nasıl değiştirdiğini, hatta tedarik zincirini nasıl farklılaştırdığını hep birlikte göreceğiz. Türkiye'nin önde gelen şirketleriyle iş birliği içindeyiz. Danışma kurulumuzda yer alan ülkemizin kıymetli iş insanları, profesyonelleri ve akademisyenleriyle istişare ederek yeni kararlar alıyor ve bilinçli şekilde ilerliyoruz” dedi.

“İletmen'e katkı vermekten dolayı mutluyuz”

KT Portföy Yönetimi Genel Müdürü Hamit Kütük ise “Söz konusu şirkete, yönettiğimiz Teknogirişim GSYF ile daha önce yatırım yapmıştık. Yeni kurduğumuz Lonca GSYF ile teknoloji odaklı ölçeklenebilir şirketlere erken aşama ve sonrasında büyüme sermayesi yatırımları yapmayı planlıyoruz. Şirketin yenilikçi iş modeli ve kullandığı teknolojilerle mikro lojistik sektöründe öncü bir rol üstleneceğine inanıyoruz. Yeni köprü yatırım turuna diğer eş yatırımcılarla birlikte katılarak, İletmen'in büyümesine destek vermekten ve bu sektörün gelişimine katkı sağlamaktan mutluluk duyuyoruz” diye konuştu.

Verilen bilgiye göre, Kuveyt Türk'ün yüzde 100 iştiraki KT Portföy tarafından kurulan ve yönetilen Lonca Girişim Sermayesi Yatırım Fonu, teknoloji odaklı ölçeklenebilir girişimlere erken ve büyüme aşaması yatırımları yapmaya devam ediyor. Lonca GSYF, Lonca Girişimcilik Merkezi ile ekosistemdeki diğer kuluçka merkezleri ve sektörün diğer katılımcılarıyla yakın iş birliği yaparak faaliyetlerini sürdürüyor.