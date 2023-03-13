Ilgaz Dağı'nda karın kalınlığı 50 santimetreye ulaştı

Türkiye'nin kış turizm merkezleri arasında yer alan Ilgaz Dağı'nda kar yağışı ve sis etkili oluyor. Kastamonu ve Çankırı sınırındaki Ilgaz Dağı'nda dün başlayan yağış ile kar kalınlığı yaklaşık 50 santimetreye ulaştı. Kar yağışının devam ettiği Ilgaz Dağı Milli Parkı Kayak Merkezini ziyaret eden davetliler, hem kar yağışının keyfini çıkartıyor hem de kayak yapma fırsatı buluyor. Kış mevsiminde yağışların normallerin altında kaldığı Ilgaz Dağı'nı ziyaret eden vatandaşlar da kar yağışının tadını çıkartıyor. Ayrıca bölgede yer yer sis etkili oluyor.

Kocaeli'nden Ilgaz Dağı'na gelen Hülya Ateş, "Biz köken olarak Kastamonuluyuz. Ilgaz Dağı'na daha önce gelmiştik, biliyorduk, her yer güzel. Dün Ilgaz Dağı'nda kar yağışı başladı, bugün de devam ediyor. Şu anda manzara çok güzel. Sis var ama o da ayrı bir güzellik katıyor. Her şey çok güzel" dedi.

Vedat Yunus İkizoğlu - Bedirhan Göksu

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