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Ilgaz Dağı'nda nisan ayında kar sürprizi

Ilgaz Dağı'nda nisan ayında kar sürprizi
Ilgaz Dağı'nda nisan ayında kar sürprizi

Çankırı-Kastamonu sınırında bulunan Ilgaz Dağı geçişinde akşam saatlerinde başlayan kar yağışı ara ara etkisini devam ettiriyor. Kar yağışını fırsat bulan vatandaşlar ise araçlarını durdurarak cep telefonları ile görüntüledi.

Ilgaz Dağı'nda nisan ayında kar sürprizi - Tıkla İzle

Çankırı-Kastamonu sınırındaki Ilgaz Dağı'nda kar yağışı etkili oluyor. Akşam saatlerinde başlayan kar yağışı ara ara etkisini yüksek kesimlerde sürdürüyor. Kastamonu-Ankara sınırında araçları ile seyir halindeyken kar yağışını gören vatandaşlar ise cep telefonları ile görüntüledi. Araçlarını yol kenarında durduran vatandaşlar, nisan ayındaki kar yağışını ölümsüzleştirdi.

Recep Arslan
 

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