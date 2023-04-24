Ilgaz Dağı'nda nisan ayında kar sürprizi

Çankırı-Kastamonu sınırındaki Ilgaz Dağı'nda kar yağışı etkili oluyor. Akşam saatlerinde başlayan kar yağışı ara ara etkisini yüksek kesimlerde sürdürüyor. Kastamonu-Ankara sınırında araçları ile seyir halindeyken kar yağışını gören vatandaşlar ise cep telefonları ile görüntüledi. Araçlarını yol kenarında durduran vatandaşlar, nisan ayındaki kar yağışını ölümsüzleştirdi.

Recep Arslan



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