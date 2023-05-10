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İlginç hırsızlık: Müşteri gibi geldi, şapkayı böyle çaldı

İlginç hırsızlık: Müşteri gibi geldi, şapkayı böyle çaldı
İlginç hırsızlık: Müşteri gibi geldi, şapkayı böyle çaldı

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde müşteri gibi girdiği iş yerinde 50 lira değerindeki şapkayı çalan şahıs, saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.

İlginç hırsızlık: Müşteri gibi geldi, şapkayı böyle çaldı - Tıkla İzle

Olay, dün akşam saatlerinde Şehit Numan Dede Caddesi'nde bulunan alışveriş merkezinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, iş yerine müşteri gibi giren şüpheli, bir süre gezinip rafları inceledikten sonra gözüne şapkayı kestirdi. 50 lira değerindeki şapkayı eline alan şüpheli, daha sonra ceketinin cebine koydu. Biraz daha reyonları inceleyen şüpheli ardından iş yerinden çıktı. O anlar güvenlik kamerasına saniye saniye kaydedildi. İş yeri sahibinin şikayetçi olmadığı öğrenildi.

Çağrı Gökdemir

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