İlginç hırsızlık: Müşteri gibi geldi, şapkayı böyle çaldı

Olay, dün akşam saatlerinde Şehit Numan Dede Caddesi'nde bulunan alışveriş merkezinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, iş yerine müşteri gibi giren şüpheli, bir süre gezinip rafları inceledikten sonra gözüne şapkayı kestirdi. 50 lira değerindeki şapkayı eline alan şüpheli, daha sonra ceketinin cebine koydu. Biraz daha reyonları inceleyen şüpheli ardından iş yerinden çıktı. O anlar güvenlik kamerasına saniye saniye kaydedildi. İş yeri sahibinin şikayetçi olmadığı öğrenildi.

Çağrı Gökdemir

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