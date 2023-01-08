İlhan Palut: '3 gole rağmen rakibe pozisyon vermeyen bir Konyaspor vardı'

Konyaspor, Spor Toto Süper Lig'in 18. haftasında deplasmanda karşı karşıya geldiği Fatih Karagümrük ile 3-3 berabere kaldı. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında Konyaspor Teknik Direktörü İlhan Palut açıklamalarda bulundu. Müsabakada 2 kez geriye düşmelerine rağmen iyi bir performans sergilediklerini aktararak, “İzleyiciler için iyi futbol vaat eden bir maçtı. Karagümrük'ün son haftalarda artan form durumları özellikle ofansif etkinlikleri. Hem de bizim her zaman pozitif futbol oynamaya çalışan takım olmamız. Çok iyi zemin ve iklim. Bu vaatler, maça direkt yansıdı. Her ne kadar 2-0'dan çevirmişiz mağlup duruma düşmüşüz son saniyede 3-3'ü yakalamış olsak da geneline baktığımız zaman oyunu çok net domine eden 3 gole rağmen rakibe pozisyon vermeyen bir Konyaspor vardı. Çabanın karşılığında kazanmak isterdik bu oyun karakteri sonucu kaybetsek de ben oyuncularımla gurur duyarım. Performans ve pes etmeme adına teşekkür ediyorum. Bir süredir kazanamıyoruz. Kazanmaya ihtiyacımız var. Daha iyisini yapabiliriz. Salı günü itibariyle hazırlıklarımıza başlayacağız” şeklinde konuştu.

Bora Akyol - Enes Gümüş

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