İlhan Palut: 'İstatistiklerde daha iyi olduğumuz bir maçı kazanarak ayrılıyoruz'

Spor Toto Süper Lig'in 5. haftasında Konyaspor deplasmanda karşılaştığı Giresunspor'u 1-0 mağlup etti. Maçın ardından basın toplantısında açıklamalarda bulunan Konyaspor Teknik Direktörü İlhan Palut, ,"Beşinci maçımız. En başta iyi mücadelelere girdik. Çünkü baktığınız zaman Giresunspor iç sahada gerçekten coşkulu oyunlar oynayabiliyor. İyi sonuçlar alabiliyor. Bir kere bu mücadeleye karşılık vermemiz gerekiyordu. Daha sonra da kendi oyunumuzu sergileyip iyi bir sonuç almanın planlarıyla gelmiştik.

Hava iki takım için gerçekten zorlayıcıydı. Özellikle bizim için saha şartları zorlayıcıydı. Zemin olarak zorluydu bugün. Bunun ötesinde maça gelecek olursak 90 dakika iyi mücadele ettik. Oyun disiplininden kopmadılar. Üstüne de topa sahip olup, pozisyonlar bulduk. İstatistiklere de baktığımız zaman daha iyi olduğumuz bir maçı kazanarak ayrılıyoruz. Oyuncularımı tebrik ediyorum. Giresunspor'a da geri kalan maçlarında başarılar diliyorum" diye konuştu.

Ahmet Bilge - Rıdvan Öztürk

