İlhan Palut: 'Kötü savunma performansımızı bugün sonlandırmış olduk'

Konyaspor Teknik Direktörü İlhan Palut, Spor Toto Süper Lig'in 28. Haftasında iç sahada Galatasaray'ı 2-0 mağlup ettikleri maçın ardından basın toplantısında açıklamalarda bulundu. 4 haftalık negatif bir periyottan çıktıklarını belirten İlhan Plaut, 4 haftalık periyotta pozitif futbol adına birçok maçta doğru şeyleri yaparken takım savunması anlamında düşüşe girdiklerini kaydetti.

Bu maçlardan sonra pozitif anlamda iyi top oynadıklarını anlatmanın çok da kolay olmadığını anlatan Palut, “Kendi içimizde konuştuğumuzda, bu oyunumuza devam etmemiz gerektiğini ama savunma anlamında da konsantrasyonumuzu artırmamız gerektiğini, takım olarak daha fazla savaşmamız gerektiğimizi, daha fazla temaslı oyun oynamamız gerektiğini ve bireysel hataları en aza indirmemiz gerektiğini konuştuk. Bugünkü maça geldiğimiz zaman, kazanmamız lazımdı. Çünkü kaybedebileceğimiz bir üç puandan öte artık bir kırılma, belki bir öz güven sorunu gibi tehlikeler bizi bekliyor olabilirdi. Onun için aslında oyun merkezli bir teknik direktör olmama rağmen ‘bugün en çok neyi istiyordunuz?' diye soracak olursanız maçtan önce kesinlikle üç puan derdim. Ama oyun içine girdiğimiz zaman ilk 20 dakika zaten inanılmaz coşkuyla başlayan bir Konyaspor takımı ve bunu ilk yarının sonuna kadar sürdüren, gerekse hücumları gerek geçiş hücumları yapan ve bunun yanında da Galatasaray gibi etkili hücumcuları olan bir takıma pozisyon vermeyen bir Konyaspor'u izledik. İkinci yarı Galatasaray oyunu biraz daha forse etti, 2-0'ın da reaksiyonuyla. Biz de buna karşı çok büyük alanlarda geçiş imkanları yakaladık ama orada becerikli olduğumuz söylenemez. Skoru artırabilirdik. Olmadı ama sonuçta dört haftadır süren kötü savunma performansımızı bugün sonlandırmış olduk ve çok değerli bir üç puan aldık. Oyuncularımı tebrik ediyorum. Gerçekten bugün taraftarımız da maça çok fazla ilgi gösterdi ve maçın içindelerdi. Onların desteği de bizim için önemliydi. Bu desteğin karşısında da onları evlerine bir şekilde mutlu gönderdiğimiz için ayrıca sevinçliyim” şeklinde konuştu.

"Bir şehri buna inandırabilmek ben ve oyuncularım için çok değerli"

Palut, maçtan önce stadyumda Şampiyonlar Ligi müziğinin kendisinde nasıl bir his uyandırdığı sorusuna ise, "Şampiyonlar Ligi müziği çalındığı anda son hazırlıklarımı yapıyorum. Duygulandım gerçekten. Sonuçta bir şehri buna inandırabilmek, bir şehrin desteğini böyle bir hedef için arkanıza alabilmek gerçekten benim ve oyuncularım için çok değerli. Artık bu saatten sonra bize düşen de hayal kurdurduğumuz insanları üzmemek, onları hayal kırıklığına uğratmamak. Tabii ki sonuçlarla alakalı bir öngörüm yok. Ama oyuncularımdan beklentim bugünkü mücadeleyi, isteği, arzuyu bütün maçlara yansıtmak. Artık ligin boyu kısaldı. Artık performans dalgalanmaları, iniş çıkışlarına hakkımız yok. Bu şekilde mücadele etmeliyiz. Bu şekilde istemeliyiz. Bunun sonucunda sonuçların bizi nereye götüreceğini hep beraber göreceğiz" cevabını verdi.

Enver Furkan Çelebioğlu - İbrahim Yetkin

