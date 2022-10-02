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İlhan Palut: 'Ligin üst sıralarında yer almak istiyoruz'

İlhan Palut: 'Ligin üst sıralarında yer almak istiyoruz'
İlhan Palut: 'Ligin üst sıralarında yer almak istiyoruz'

Konyaspor Teknik Direktörü İlhan Palut, her maçtaki 3 puanın çok değerli olduğunu ve alınan her puanın ligin sonlarına doğru kendilerine yardımcı olacağını belirterek, ligin üst sıralarında yer almak istediklerini kaydetti.

İlhan Palut: 'Ligin üst sıralarında yer almak istiyoruz' - Tıkla İzle

Konyaspor Teknik Direktörü İlhan Palut, Spor Toto Süper Lig'in 8. haftasında iç sahada Ümraniyespor'u 1-0 mağlup ettikleri maçın ardından basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Bugün birçok yönden kazanmaları gereken bir maç olduğunu söyleyerek sözlerine başlayan İlhan Palut, “Bir kere en başta her maçtaki 3 puan çok değerli. Ligin üst sıralarında yer almak istiyoruz. Bunda tabii her ne kadar ilerleyen haftalarda şekilleniyorsa da alınan her puan ligin sonlarına doğru bize yardımcı olacak. Ayrıyeten Konya'daki bu sene ligin 8. haftasına geldiğimizde ilk maçımızdı. Seyircimiz de gerçek anlamda ilk buluşmamızdı. O noktada da bizim için bu maçı kazanmak değerliydi. Maç öncesi maça bakışımız bu şekildeydi” dedi.

Enver Furkan Çelebioğlu
 

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