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İlhan Palut: 'Rizespor mağlubiyeti sonrası takımın verdiği reaksiyondan memnunum'

İlhan Palut: 'Rizespor mağlubiyeti sonrası takımın verdiği reaksiyondan memnunum'
İlhan Palut: 'Rizespor mağlubiyeti sonrası takımın verdiği reaksiyondan memnunum'

Konyaspor Teknik Direktörü İlhan Palut, Gaziantep ekibinin 10 kişi kalmasıyla işlerin kendileri için biraz daha kolaylaştığını belirterek, "Genel anlamda bugün takımın oyunundan, mücadelesinden, ciddiyetinden, mağlubiyet sonrası verdiği reaksiyondan memnunum" dedi.

İlhan Palut: 'Rizespor mağlubiyeti sonrası takımın verdiği reaksiyondan memnunum' - Tıkla İzle

Konyaspor Teknik Direktörü İlhan Palut, Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında iç sahada Gaziantep FK'yı 4-1 mağlup ettikleri maçtan sonra basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Geçen hafta Rize'de hayal kırıklığına uğradıklarını kaydederek sözlerine başlayan Palut, "Hem 3 puan kaybettik, hem de ikincilik yarışındaki avantajımızı rakibimize verdik. Onun ertesinde bir kırılma yaşamama adına, diğer maçlardan önce de gereksiz bir strese girmeme adına Gaziantep maçı son derece önemliydi. Gaziantep takımı potansiyelli oyunculardan oluşan, sahada her an skoru değiştirebilecek oyuncuları olan tehlikeli bir rakipti" şeklinde konuştu.

"Kırmızı kart ve ikinci gol işleri bizim adımıza biraz daha kolaylaştırdı"

Maçın başıyla beraber oyunun kontrolünü ellerine aldıklarını aktaran İlhan Palut, "İyi bir dakikada Endri ile golü bulduk. Ondan sonra kırmızı kart ve ikinci gol işleri bizim adımıza biraz daha kolaylaştırdı. İkinci yarıda pozisyonlarımız vardı. İki tane gol bulduk. Genel anlamda takımın oyunundan mücadelesinden, ciddiyetinden, mağlubiyet sonrası verdiği reaksiyondan memnunum. Tabii ki negatif yönlerimiz yok muydu? Mutlaka vardı. 10 kişilik rakibe karşı pozisyonlar verdik. Üstüne bir tane de gol yedik. Bugünden de negatif anlamda çıkar adımlarımız bunlar oldu. Devam edeceğiz" diye konuştu.

Enver Furkan Çelebioğlu - İbrahim Yetkin
 

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