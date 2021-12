İlhan Palut: “Sahada büyük bir mücadele vardı”

Konyaspor Teknik Direktörü İlhan Palut Spor Toto Süper Lig'in 19. haftasında Beşiktaş'ı 1-0 mağlup etikleri maça ilişkin açıklamalarda bulundu. Zor bir maç olacağını maç öncesinde düşündüklerini söyleyen İlhan Palut, “Süper Lig'de her maç zor. Beşiktaş ligin en iyi kadrolarından birisi. Ayrıca son 3 hafta kadro kalitesine mücadele gücünü de ekleyen bir Beşiktaş takımını analiz ettik. Burada yapmamız gereken bu mücadeleye en az Beşiktaş kadar karşılık verip kendi pozitif oyunumuzu da sahaya yansıtmaktı. Tahmin ettiğimiz gibi geçti maç, kolay değildi. Sahada büyük bir mücadele vardı. Taktik savaşı vardı. Onlar bizim Amir ile oyun kurmamızı engellemeye çalışırken, biz onların Pjanic ile oyun kurmasını engelledik. Bu da maçı dengede giden bir maç haline bürüdü. Beşiktaş'ın ilk yarı duran topta net bir pozisyonu vardı. Bizim de ataklarımız vardı. İkinci yarı da buna benzer geçti. Oyun olarak bir denge vardı ama net gol pozisyonları anlamında Beşiktaş bir adım öndeydi. Belki pozitif futbol adına kendi standartlarımızın çok üzerine çıkamadık. Ama takımımda 1. dakikadan başlayıp 90+5. dakikaya kadar süre gelen bir arzu, istek ve mücadele vardı. Oyuncularımın bunun karşılığını son dakika gölüyle de olsa almalarına çok mutlu oldum. Gol atanın kazanacağı bir maç şekline bürünmüştü son 20 dakikada ve biz bunu başardık. Oyuncularımı kutluyorum verdikleri bu mücadeleden dolayı. Eksiklerimiz vardı, bunu hissettirmediler. Beşiktaş'a da ligin ikinci yarısında başarılar diliyorum” dedi.

“Beşiktaşlı yönetici veya temsilcisiyle görüşmem olmadı”

Gazetecilerin 'Beşiktaş'tan teknik direktörlük için bir teklif geldi mi?' sorusu üzerine ise Palut, "Evet Sergen hocadan sonra bazı isimler gündeme geldi. Evet isminin geçtiğini bende duydum; ama hiçbir Beşiktaşlı yönetici veya temsilcisiyle görüşmem olmadı. Konyasporla çok değerli bir iş yapıyoruz. Takım olma olgusunu başardık. Bunu sonuçlara yansıtıyoruz. Şu an da her şey Konyaspor adına mükemmel gidiyor. Ama bu sadece ilk yarı sonucu. Kimseye de ilk yarıdaki başarısından dolayı herhangi bir hak vermiyorlar. Bunu sürdürmemiz gerekiyor. Onun için konsantrasyonumu sadece ve sadece bana güvenen Konyaspor'a aktarmak istiyorum. Şu an tek düşüncem ikinci yarı da bu mücadeleye devam edip, çok iyi sırada ligi bitirip bu kulübün tarihine geçebilmektir” şeklinde konuştu.

Palut, Konyaspor ile sözleşmesinin uzatılması yönündeki soru üzerine de, "Başkanımız ile bu konu hakkında görüşme yaptık. Prensip anlamında onlar bana her şeyin iyi gittiğini, uzun yıllar görmek istediği söylediler. Ben de bundan mutlu olduğumu, böyle bir görüşme için onlara hazır olduğumu söyledim. Ayrıntılara geçilmedi. Sözleşme benin için ikinci planda. Bu yıl benim için çok değerli. Her teknik direktörün altın senesi olur. Her takımında Konyaspor olarak bu seneye çok sıkı sarılmalıyız. Bu bizim farkımızı Türk futboluna hissettireceğimiz bir sene. Onun için sözleşme görüşmeleri, benim konsantrasyonum açısından çok sakıncalı buluyorum. Ama prensip anlamında yönetim ve ben buna olumlu bakıyoruz” diye konuştu.

Enver Furkan Çelebioğlu