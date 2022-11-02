İlhan Palut: 'Seriye son vermek istiyoruz'

Konyaspor, Spor Toto Süper Lig'in 13. haftasında Trabzonspor'a konuk olacağı maçın hazırlıklarına Teknik Direktör İlhan Palut yönetiminde devam ediyor. Kayacık Tesisleri'nde yapılan antrenman öncesi İlhan Palut ve futbolculardan Mame Diouf, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Trabzonspor maçı hazırlıklarına dün itibariyle başladıklarını hatırlatarak sözlerine başlayan Palut, "Kadro anlamında Endri'den faydalanamayacağımız bir karşılaşma olacak. Endri, Dünya Kupası arasından sonra aramıza katılabilecek. Çünkü maçın son aksiyonunda bir sakatlık yaşadı ve onu kullanamayacağız. Onun dışında tam kadro çalışıyoruz. Trabzon, Türkiye'nin her zaman için en zor deplasmanlarından biri olmuştur. Analizlerimizi yapıyoruz oyuncularımızla. Trabzonspor takımını inceliyoruz. Onları nasıl durdurabiliriz? Biz nasıl ofansif anlamda etkili olabiliriz? Bunların çalışmalarını yapıyoruz ve hafta boyunca yapmaya devam edeceğiz. Ligin geneline baktığınız zaman bir süredir galibiyet alamıyoruz. Bu maçlar içerisinde kazanacağımız maçlar da oldu. Beraberliğin doğal sonuç olduğu maçlar da oldu. Ama bir şekilde bu seriye de bir yerde son vermek istiyoruz. Bunun için önümüzdeki her maçı bir fırsat olarak görüyoruz. Trabzonspor maçı da böyle bir karşılaşma olacak zorluk derecesinin yanında" dedi.

Enver Furkan Çelebioğlu



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