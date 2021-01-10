İlhan Palut'tan istifa açıklaması

Göztepe'de üst üste alınan başarısız sonuçların ardından istifa ederek sarı-kırmızılı kulüple yollarını ayıran teknik direktör İlhan Palut, ayrılık süreci hakkında açıklama yaptı. 1 yılı aşkın bir süredir Göztepe camiasında bulunduğunu ifade eden Palut, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"2020/21 sezonuna Göztepe için bir değişim ve gençleştirme planı ile başladık. Bu değişim sürecinde takımımız 11. haftaya kadar başarılı bir performans sergileyerek ligde 5. sırada yer buldu. Takip eden haftalarda maalesef bu performansımızı sürdüremedik ve kötü sonuçlarla karşılaştığımız bir periyot yaşadık. Söz konusu süreçten dolayı Göztepe'deki görevimden ayrılmamın hem Göztepe hem de benim için daha doğru bir adım olacağı kararını verdim."

Palut'tan camiaya ve taraftara teşekkür

Yönetim Kurulu'na istifasını ilettiğini ve yapılan görüşmede bu kararının saygıyla karşılandığını belirten Palut, "Bu güzel kulüpte çalıştığım sürece bana destek veren başta çok değerli başkanımız Mehmet Sepil'e, Yönetim Kuruluna, ekibime, futbolcu kardeşlerime, bizi her konuda destekleyen çalışma arkadaşlarıma ve Göztepe taraftarına çok teşekkür ediyorum" dedi.



Salih Yılmazsoy

