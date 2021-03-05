İlhan Parlak 3.golünü attı

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Hes Kablo Kayserispor ligin 28.haftasında evinde oynadığı maçta rakibi Çaykur Rizespor'u 2-1 mağlup eden Sarı-Kırmızılılar haftayı 3 puanla kapattı. Çaykur Rizespor maçında Hes Kablo Kayserispor'a galibiyeti getiren golü tecrübeli ve başarılı golcü oyuncu İlhan Parlak kaydetti. Çaykur Rizespor maçının 51.dakikasında Anton Maglica'nın yerine oyuna dahil olan İlhan Parlak müsabakanın 77.dakikasında Ramazan Civelek'in orta sahasında kafa vuruşu ile topu ağlara göndererek skoru 2-1 yaptı. İlhan Parlak bu sezon ilk golünü ligin 4.haftasında deplasmanda oynanan Ankaragücü, ligin 24.haftasında deplasmanda oynanan Büyükşehir Belediye Erzurumspor ve ligin 28.haftasında oynanan Çaykur Rizespor maçlarında gol sevinci yaşadı.

Yüksel Yıkılmaz