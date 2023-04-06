Ilıca Plajı beyaza büründü

İzmir'in turistik ilçesi Çeşme'de, sabah erken saatlerde fırtına ile birlikte dolu yağışı etkili oldu. İlçenin pek çok kesimi dolu nedeniyle beyaza bürünürken, Ilıca Plajı'nın kumu da dolu ile kaplandı. Soluğu plajda alan Çeşmeliler, hayatlarında ilk kez bu kadar büyük bir alanda dolu yağışı gördüklerini belirtti. Ilıca Plajı, dron ile havadan görüntülendi. Öte yandan Çeşme Germiyan'da etkili olan karla karışık dolu yağışı ve fırtına ilçe yolunun kapanmasına neden oldu. İzmir Büyükşehir Belediyesi ekipleri, yolda kalan araçları kurtararak yolu yeniden trafiğe açtı.

"Çok şaşırdık"

Eren ve Elif Ölmezer isimli vatandaşlar, "Gece saatlerinde dolu yağışı başladı. Dolu taneleri çok büyüktü. Plajı böyle görünce çok şaşırdık. Normalde bu aylarda insanlar denize giriyordu" dedi.

"Kar zannettik"

Yurt dışından gelen Gal Ulukaya, Yurt dışından İzmir'e geldik. Deniz kenarına gelelim dedik ama plaja dolu yağdığını görünce arabayı kenara çektik. Kar yağdığını zannettik ama aslında dolu yağmış" diye konuştu. Akıl Ulukaya ise "Ilıca sahilinde böyle bir manzara görmek çok ilginç. Yoğun bir dolu yağışı olmuş. Bunun iklim kriziyle ilgili olduğunu düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

Ceren Atmaca Özden - Sinan Yeniçeri



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