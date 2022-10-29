İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Bilal Erdoğan, Mardin'de gençlerle buluştu

Türkiye Gençlik STK'ları Platformu'nun (TGSP) projesi kapsamında Mardin Artuklu Üniversitesi kampüsünde Genç Türkiye Forumu tarafından “Gençlerin Yeni Medya Algısı” teması ile gerçekleştirilen çalıştay İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Bilal Erdoğan'ın katılımıyla Mardin'de yapıldı. Adıyaman, Batman, Diyarbakır, Gaziantep, Kilis, Mardin, Siirt, Şanlıurfa ve Şırnak'tan gelen yaklaşık 300 gencin katıldığı çalıştay'da her geçen gün kullanıcı kazanan yeni medya mecraları hakkında gençlerin değerlendirmelerine ve çözüm önerilerine yer verildi. Açılış programında Türkiye Gençlik STK'ları Platformu Yönetim Kurulu Üyesi Dr. Ahmet Özdinç ve Mardin Artuklu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İbrahim Özcoşar birer konuşma yaptılar.

Gençliğin sorunlarını gençlerin gözünden görüp çözümler üretmek istediklerini belirten Türkiye Gençlik STK'ları Platformu Yönetim Kurulu Üyesi Dr. Ahmet Özdinç, gençlerin katılımıyla bütün bölgelerde farklı temalarda çalıştaylar gerçekleştirmekte olduklarını söyledi. Özdinç, bu çalıştaylarda gençlerin belirttikleri fikirlerin ve önerilerin hayata geçmesini amaçladıklarını aktardı. Dokuz farklı şehirden pırıl pırıl gençlerin katılımıyla Genç Türkiye Forumu tarafından düzenlenen çalıştaya ev sahipliği yapmaktan büyük mutluluk duyduklarını ifade eden Mardin Artuklu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İbrahim Özcoşar, çalıştayın sonunda burada bulunan gençlerin öncülüğünde Türkiye'de yeni bir medya algısı oluşacağına ve ülke gençliği adına ufuk açıcı değerlendirmeler yapılacağına inandığını söyledi.

Erdoğan, tarihi Medrese‘deki müzakerede gençlerle bir araya geldi

İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Bilal Erdoğan, çalıştay kapsamında tarihi Kasımiye Medresesi'nde genel müzakere oturumuna katılarak gençlerle buluşarak gençlerin önerilerini dinledi, sorularını yanıtladı. Gazetecilere konuşan Erdoğan, gençlerle sosyal medya ve yeni medya konularını konuşma fırsatı bulduklarını aktararak, “Buradan çıkacak sonuçlar gençlerin kendileriyle paylaşılacak. Kendi masalarında konuşulanları, başka masalardaki konuşulanları da değerlendirme fırsatı bulacaklar. Biz tabii ki ilgililerle de bunları paylaşacağız. Karar vericilere de bu raporları iletmeye özen gösteriyoruz. Burada gençlerin hakikaten yüzeysellikten sıyrılıp belli konuları derinlemesine kendi yaşıtlarıyla konuşmalarının çok değerli olduğunu düşünüyoruz. Bundan sonra da değişik konularda benzer şeyleri kendi çevrelerinde yapmak isteyebilirler. Onun için bu pratiğin, bu sürecin çok değerli olduğunu ve gençlerin bu tür ortamlara ihtiyacı olduğunu düşünüyorum" dedi.

Mihdi Aydoğan



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