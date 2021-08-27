İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

İlk Afgan mülteci kafilesi Arnavutluk'a ulaştı

İlk Afgan mülteci kafilesi Arnavutluk'a ulaştı
İlk Afgan mülteci kafilesi Arnavutluk'a ulaştı

Afganistan’da bulunan Hamid Karzai Uluslararası Havalimanında yaşanan kaosa rağmen 11’i çocuk 121 Afgan mülteci Arnavutluk’a ulaştı.

İlk Afgan mülteci kafilesi Arnavutluk’a ulaştı - Tıkla İzle

Afganistan'da yönetimi Taliban'ın ele geçirmesinin ardından ülkeden ayrılmak isteyen Afganlar çeşitli ülkeler tarafından kabul ediliyor.

Gece saatlerinde 121 Afgan Arnavutluk'a ulaştı. Arnavutluk Dışişleri ve Avrupa'dan Sorumlu Bakan Olta Xhaçka sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Afganların Tiran Uluslararası Havalimanın içerisinde bulunan askeri kısmında kurulan çadır alanda karşılandığını söyledi.

ABD'nin Tiran Büyükelçisi Yuri Kim'in yanı sıra Arnavutluk Savunma Bakanlığı ile Arnavutluk Polisinden yetkililerin de katıldığı karşılamada 121 Afgan mülteci çadır kampta önce kimlik kontrolü ardından sağlık kontrolünden geçirildi.

Arnavutluk Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, tahliye operasyonunun yoğun tempo ve koordinasyon içerisinde gerçekleştiği ifade edilerek Kabil'deki durumun kötüleştiği kaydedildi. Açıklamada, “Partner ülkelerimizin askerlerinin hayatını kaybettiği menfur olaylar, ülkede yaşanmasından endişe ettiğimiz bir durum” ifadesini kullanan Arnavutluk Dışişleri ve Avrupa'dan Sorumlu Bakan Olta Xhaçka, insani operasyonu gerçekleştirmek için her gün zorluklarla karşılaştıklarını ancak ilk kafilenin gelmesinden çok memnun olduklarını dile getirdi.

Xhaçka, “Benim gibi bütün Arnavut halkının bugün gurur duyması gerekiyor, çünkü Arnavutluk tarih boyunca olduğu bir kez daha gibi insani yardım konusunda dayanışma, cömertlik ve misafirperverliğini gösterdi” dedi.
Öte yandan Başbakan Edi Rama, dün yaptığı açıklamada Afganistan'dan 4 bin Afgan mültecinin kabul edileceğini duyurmuştu. 2 bin Afgan mültecinin kim olduğunun belirlendiğini ifade eden Rama, daha sonra 2 bin mülteci daha sonra belirleneceğini ve bu mültecilerin bir yıl Arnavutluk'ta kaldıktan sonra ABD'ye gideceklerini dile getirmişti.

Malik Hasa
 

İLGİLİ HABER
Polonya, Afganistandan tahliyeleri sonlandırdı Polonya, Afganistan'dan tahliyeleri sonlandırdı
İLGİLİ HABER
Kabilden tahliyelerin 31 Ağustosa kadar bitirilmesi bekleniyor Kabil'den tahliyelerin 31 Ağustos'a kadar bitirilmesi bekleniyor
İLGİLİ HABER
Airbnb, 20 bin Afgan mülteciye geçici olarak barınmaları için konut sağlayacak Airbnb, 20 bin Afgan mülteciye geçici olarak barınmaları için konut sağlayacak
İLGİLİ HABER
Ömer Çelik: Türkiyenin bir tane daha fazla mülteci alacak kapasitesi yoktur Ömer Çelik: 'Türkiye’nin bir tane daha fazla mülteci alacak kapasitesi yoktur'
İLGİLİ HABER
Özbekistana tahliye edilirken sancısı tutan Afgan mülteci Taşkentte doğum yaptı Özbekistan’a tahliye edilirken sancısı tutan Afgan mülteci Taşkent’te doğum yaptı
İLGİLİ HABER
Kaçak yollarla ülkeye giren 5 mülteci takside yakalandı Kaçak yollarla ülkeye giren 5 mülteci takside yakalandı
İLGİLİ HABER
Tırın tavan arasına gizlenmiş mülteci yakalandı Tırın tavan arasına gizlenmiş mülteci yakalandı

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.