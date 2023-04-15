İlk defa görenler heykel sandı: Yaban keçileri ilçeyi mesken tuttu

Tunceli'nin yüksek rakımlı dağlarında yaşayan yaban keçileri, bundan 15 yıl önce Çemişgezek ilçe merkezine indi ve vatandaşların şefkatli yaklaşımı sayesinde 15 yıl boyunca ilçe merkezinden ayrılmadı. İlçe merkezinde sürüler halinde dolaşan dağ keçilerini görenler gören vatandaşlar, onları ürkütmemek için çoğu zaman yolunu değiştiriyor. Araçlarıyla buradan ilk defa geçen vatandaşlar da kaya üzerinde sabit duran yaban keçilerini ilk kez gördüklerinde hayvanların heykel olduğunu sandıklarını kaydetti.

Sezai Akın

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