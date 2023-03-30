İlk depremde minaresi, ikincisinde kendisi yıkılan cami yan yattı

Malatya'nın Akçadağ ilçesinde bulunan, 6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüklerindeki depremlerden etkilenen Mescid-i Aksa Camii'nin önce minaresi, daha sonrası kendisi yıkıldı.

Malatya- Kayseri Karayolu'nun 30'uncu kilometresinde bulunan caminin kolanları da kağıt gibi dağılırken, camide görevli imamın evi de hasar gördü.

Caminin çok sağlam olmasına rağmen yıkılmasına bir anlam veremediklerini belirten bölge sakinlerinden Maarif Tufan, "İlk depremde sadece minare yıkıldı, ikinci depremde ise cami yıkıldı. İmam da cami yanındaki evde kalıyordu, deprem yaşandığı gün izinliydi. Burada iki binamız daha var. Samimiyetimle söylüyorum onlar yüzde 60 sağlam ise cami yüzde 90 sağlamdı ama yıkıldı, neden yıkıldı onu bilemeyiz" dedi

Bölge esnafından Mustafa Özdemir ise, "Gece olan depremde minare caminin üzerine devrilmişti ama camiye fazla hasar vermemişti. Gündüz saatlerinde olan ikinci depremde cami yıkıldı, imamın kaldığı ev de hasar gördü" diye konuştu.

Hasan Eryılmaz

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