İlk depreme evinde, ikinci depreme hastanede yakalandı

Kahramanmaraş'ta meydana gelen ve 10 ili etkileyen 7,7 ila 7,6 büyüklüklerindeki depremlerde Malatya'da bin 346 kişi hayatını kaybederken, 6 bin 962 kişi ise yaralandı. Depremlerin ilkinde kent merkezi Sıtmapınarı mevkiinde ailesiyle birlikte yaşadığı evin balkonunda aşağı inmeye çalışan Yusuf Taha Tutal da (23) düşerek yaralandı. Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan talihsiz genç burada tedavi altına alınırken, bu sefer de ikinci depreme yakalandı. Anne ve babası tarafından apar topar hastanede çıkarılan Tutal, daha sonra sağlık ekiplerince Akçadağ Şehit Gökhan Devlet Hastanesine sevk edildi. Burada tedavisine devam edilen Tutal, sağlık durumunun iyi gittiğini söyledi.

"Dışarı çıkamayacağımı düşünerek balkondan inmeye çalıştım"

İlk deprem sonrası kaldırıldığı Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesinde ikinci depreme yakalanarak yataktan düştüğünü kaydeden genç, "İlk depremde annem uyandırdı. Binanın çok fazla sarsıldığını görünce dışarı çıkamayacağımı düşünerek balkondan inmeye çalıştım. Karın da etkisiyle kayarak yere düştüm. Belimde kırık oluştu, hastaneye kaldırıldım. Ameliyat olduktan 10 dakika sonra sekizinci katta ise ikinci depreme yakalandım. Babam daha sonra Akçadağ Şehit Gökhan Devlet Hastanesine getirdi beni, bir haftadır burada tedavim sürüyor. Sağlık durumum iyi, hastanedeki hizmetlerden çok memnunuz; tüm yaralı ve hastalara gereken ilgi ziyadesiyle gösteriliyor. Allah devletimize zeval vermesin" diye konuştu.

Hasan Eryılmaz



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