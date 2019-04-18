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İlk etabı açılan Kabataş Meydanı ve Transfer Merkezi Projesi havadan görüntülendi

İlk etabı açılan Kabataş Meydanı ve Transfer Merkezi Projesi havadan görüntülendi
İlk etabı açılan Kabataş Meydanı ve Transfer Merkezi Projesi havadan görüntülendi

İlk etabı hizmete açılan Kabataş Meydanı ve Transfer Merkezi Projesi havadan görüntülendi. Görüntülerle seferlerini gerçekleştiren vapurlar gözler önüne serildi.

İlk etabı açılan Kabataş Meydanı ve Transfer Merkezi Projesi havadan görüntülendi - Tıkla İzle

"Martı Projesi" olarak bilinen ve ilk etabı açılan Kabataş Meydanı ve Transfer Merkezi Projesi havadan görüntülendi. İlk etabı tamamlanarak hizmete açılan projede çalışmaların sürdüğü öğrenildi. Projenin alanından geçen yüzlerce martının masmavi denizle birleşen görüntüsü havadan çekilen görüntüler ile izleyenleri kendine hayran bıraktı. Görüntülerde, hizmete açılan iskeleye yanaşan vapurlar ile seferlerin sürdüğü görülüyor. Seferler yalnızca Adalara değil Eminönü, Kadıköy, Beşiktaş, Ortaköy'e de gerçekleştiriliyor.  

Ahmet Faruk Sarıkoç

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