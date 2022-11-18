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'İlk Evim İlk İş Yerim' projesinde arsa ve iş yerine başvuru sayıları netleşti

'İlk Evim İlk İş Yerim' projesinde arsa ve iş yerine başvuru sayıları netleşti
'İlk Evim İlk İş Yerim' projesinde arsa ve iş yerine başvuru sayıları netleşti

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, "İlk Evim İlk İş Yerim" projesinde arsa için 1 milyon 177 bin 56, iş yeri için 73 bin 135 başvuru yapıldığını bildirdi.

Sosyal medya hesabından "İlk Evim İlk İş Yerim" projesinde arsa ve iş yerine başvuru sayılarının netleştiğini açıklayan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, proje çerçevesinde arsa için 1 milyon 177 bin 56 başvuru yapıldığını belirtti. Bakan Kurum, "Müstakil arsa için 956 bin 79, müşterek arsa için 220 bin 977 başvuru oldu. İş yeri için ise 73 bin 135 başvuru var. Şimdiden hayırlı olsun" ifadelerini kullandı.

Huzeyfe Tarık Yaman
 

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