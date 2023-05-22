İlk hacı kafilesi Suudi Arabistan'da

Bu yılın ilk hacı adayı kafilesi kutsal topraklara ayak bastı. Bangladeşli kafile dün Kral Abdulaziz Uluslararası Havaalanı'na inerek Hac İşlerinden Sorumlu Bakan Yardımcısı Ayed Algwinm ve Bangladeşli yetkililer tarafından karşılandı. Algwinm, 26 Haziran'da başlayacak hac sezonunda rekor katılımın olacağını ve merakla beklediğini açıkladı.Pakistan ve Malezya'dan gelen hacı adayları da Medine'deki Prens Muhammed bin Abdülaziz Uluslararası Havalimanı'na ulaştı.

Muhammed Rabah

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