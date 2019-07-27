İlk kadın Çevre ve Turizm Bakanı Işılay Saygın vefat etti

Geçtiğimiz günlerde solunum yetmezliği nedeniyle Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nin yoğun bakım servisinde tedaviye alınan Saygın, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Edinilen bilgiye göre, Işılay Saygın'ın, ileri derecede akciğer sertleşmesi hastalığına bağlı solunum yetmezliğinden dolayı 03.00 saatlerinde hayatını kaybettiğini öğrenildi.

Göksel, ailesinin isteği üzerine Saygın'ın pazartesi düzenlenecek törenle son yolculuğuna uğurlanacağını dile getirdi.

Saygın, 4 Temmuzda evinde rahatsızlanarak hastaneye kaldırılmıştı.

Işılay Saygın Kimdir?

İzmir'de doğan Işılay Saygın, 1973-1980 yıllarında Buca Belediye Başkanlığı yaptı.

12 Eylül askeri darbesiyle görevden ayrılan Saygın, 1983, 1987, 1991, 1995 ve 1999 yıllarındaki seçimleri kazanarak beş dönem İzmir Milletvekilliği yaptı.

Saygın, Tansu Çillerin başbakan olduğu 52. hükümette 23 Şubat - 6 Mart 1996 tarihlerinde ilk kadın Çevre Bakanı olarak görev aldı. Mesut Yılmazın başbakanlık yaptığı 53. hükümette de 6 Mart - 28 Haziran 1996 yıllarında ilk kadın Turizm Bakanı olarak görev yaptı.

Saygın, 51., 52., 54. ve 55. hükümetlerde devlet bakanı olarak görev aldı.