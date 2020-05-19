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İlk kazadan kurtuldu, 15 dakika sonra ikinci kazada hayatını kaybetti

İlk kazadan kurtuldu, 15 dakika sonra ikinci kazada hayatını kaybetti
İlk kazadan kurtuldu, 15 dakika sonra ikinci kazada hayatını kaybetti

Bilecik'te 15 dakika arayla iki kez kaza geçiren sürücü hayatını kaybetti.

Alınan bilgilere göre, Söğüt ilçesine bağlı Çaltı köyünden domates fidesi aldıktan sonra Gölpazarı ilçesine doğru seyir halinde olan Eyüp Ceylan (64) idaresindeki 11 EC 585 plakalı otomobil, ilçeye 20 kilometre kala çamura saplandı. Ceylan'ın aracını olay yerine gelen dayısının oğlu kendi aracı ile çekerek kurtardı. İkili önlü arkalı Gölpazarı'na doğru yola çıkarken, Eyüp Ceylan'ın kullandığı otomobil Bayat köyü Ören Deresi mevkiinde virajı alamayarak yol kenarına savruldu. Kazada boynu kırılan Eyüp Ceylan feci şekilde hayatını kaybetti. Olay yerine gelen jandarma ekipleri kaza yerinde önlem alırken, cenaze nöbetçi cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından Gölpazarı Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Arslan Altındiş

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