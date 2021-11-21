İlk kez görenler anlam veremiyor, nedenini öğrenince takdir ediyor

Sivas'ın Yıldızeli ilçesine uzaklığı 25 kilometre olan Subaşı köyü, dalsız ve yapraksız ağaçlarıyla dikkat çekiyor. Köylüler ısınmak amacıyla diktikleri ağaçları kökünden kesmek yerine dalından kesiyor. İlk kez görenlerin anlam veremediği ağaçlar, köylüler tarafından yıllardır bu şekilde kesiliyor.

Kış mevsiminin gelmesiyle birlikte dalları kesilen ağaçlar görenlerin dikkatini çekiyor. Odun ihtiyaçlarını karşılamak için ağaçları tamamen kesmeyen köylüler, bu yöntemle her bir ağaçtan 3-4 yılda bir odun elde ediyor.

“Üç senede bir yetişiyor”

Köy sakinlerinden Ayhan Topbaş, “Ağaçları yarıdan kesiyoruz. Üç senede bir yetişiyor. Kışlık odunlarımızı ayarlıyoruz. Kış burada uzun geçiyor. Kışlık odun ihtiyacımızı buradan karşılıyoruz. Oduna zam geldi, kömür pahalı. Bizde artık kendi diktiğimiz odunu kesiyoruz. Kökten kestiğimizde tekrar yetişmiyor. Üç senede bir yetiştiği için sadece baş tarafını kesiyoruz. ÜÇ sene sonra bir daha yine kesiyoruz. Kesimi içeri taşımasıyla beraber 1 hafta 10 gün sürüyor” dedi.

“Ağacın tamamını kesmiyoruz”

Emsal Özkan, ağacın tamamını kesmediklerini ifade ederek, “Kışlık odunumuzu ayarlıyoruz, ağaç kesiyoruz. Her sene yapıyoruz. Yukarlara çıkıp budama yapıyoruz. Ağacın tamamını kesmiyoruz, tamamını kesersek bir daha yapamayız. Odun bulamayız. 3-4 senede bir daha kesiyoruz” diye konuştu.

Onur Erden - Demet Karakuş

