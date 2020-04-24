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İlk kez iyileşen sayısı yeni vaka sayısını geçti!

İlk kez iyileşen sayısı yeni vaka sayısını geçti!
İlk kez iyileşen sayısı yeni vaka sayısını geçti!

Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte 109 kişinin korona virüsten hayatını kaybettiğini, toplam can kaybının 2 bin 600 olduğunu açıkladı. Bugün açıklanan rakamlarda ilk kez iyileşen sayısı yeni vaka sayısını geçti.

Sağlık Bakanlığı, korona virüse ilişkin 23 Nisan 2020 tarihli son verileri açıkladı. Açıklamaya göre, son 24 saatte 109 kişi korona virüsten hayatını kaybetti, toplam can kaybı ise 2 bin 600 oldu. Bugün toplam 38 bin 351 test yapılırken, 3 bin 122 yeni vaka tanısı kondu, toplam vaka sayısı 104 bin 912 oldu.

Bugünkü 3 bin 246 kişi ile birlikte toplam iyileşen sayısı 21 bin 737'e yükseldi. Toplam entübe hasta sayısının 929, toplam yoğun bakım hasta sayısının ise bin 790 olduğu açıklandı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, verilere ilişkin yaptığı paylaşımda, “Son 24 saat içinde taburcu olan hasta sayısı, bugüne kadar iyileşen toplam hasta sayısının yaklaşık yüzde 15'ini oluşturuyor. Taramada, erken tanı ve tedavide başarılıyız. Bu noktadan geri dönüş olmamalı. Alınan sonuçlara tedbirle destek şart. Bize güç verin” ifadelerini de kullandı.

Musa Erdoğan
 

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