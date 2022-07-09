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İlk Kurban Bayramı namazı Iğdır'da kılındı

İlk Kurban Bayramı namazı Iğdır'da kılındı
İlk Kurban Bayramı namazı Iğdır'da kılındı

Türkiye’de ilk Kurban Bayramı namazı 05.18’de Iğdır’da kılındı.

İlk Kurban Bayramı namazı Iğdır’da kılındı - Tıkla İzle

İslam alemi için büyük bir öneme sahip olan Kurban Bayramı namazında vatandaşlar sabah saatlerinde bir araya geldi. Türkiye'de Kovid19 kısıtlamalarının büyük oranda kalkmasıyla 2 yıllık aranın ardından Kurban Bayramı namazı da camide cemaatle kılındı. Türkiye'de ilk bayram namazı da Iğdır'da kılındı. Iğdır'daki camilerde bir araya gelen cemaat saatler 05.18'i gösterdiğinde namaza durdu. Namaz sonrası vatandaşlar bayramlaştıktan sonra sevdikleri ile bayramlaşmak ve kurbanlıklarını kesmek için evlerine gitti.

Sebahattin Yum
 

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