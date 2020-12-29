İlk milli ve yerli uçak bu piste inmişti, yeniden uçuşlara açılacak

Türkiye'nin ilk hava limanlarından olan ve ilk yerli ve milli uçağın iniş yaptığı Divriği Havaalanı uzun yıllar kullanılmadığı için satılmış ineklerin otladığı boş bir alana dönüşmüştü. İneklerin otladığı tarihi havalimanının yeniden uçuşlara açılması için çalışma başlatıldı.

İlk havaalanlarından

Nuri Demirağ tarafından Sivas'ın Divriği ilçesinde 1936 yılında yapımına başlanan havaalanı, 1941 yılında kullanılmaya başlanmıştı. Nuri Demirağ'ın yaptığı ilk milli ve yerli uçak da 1941 yılında Divriği ilçesinde bulunan havaalanına iniş yapmıştı. Divriği ilçesinde bulunan ve yok olma noktasına gelen havaalanı, Sivas Valiliği'nin destekleriyle özel bir müteşebbis tarafından yeninden kullanılma açılacak. Havaalanı, Sivil Havacılık Genel Müdürlüğüne yapılacak başvuruyla yeniden ilçe ulaşımına ve turizm potansiyeline kazandırılacak. Havaalanı için yapılacak gerekli işlemlerin ardından 2021 yazında yeniden uçak inişi gerçekleşmesi planlanıyor. Sivas Valisi Salih Ayhan, Divriği Kaymakamı Mehmet Bek ve beraberindekilerde atıl durumdaki havaalanında incelemelerde bulundular.

2021 Yazında ilk uçak inecek

Uzun süre atıl bir şekilde kalan havaalanında incelemelerde bulunan Vali Ayhan, "Nuri Demirağ'ın kendi yaptığı yerli ve milli uçakların indiği bir yer burası. O dönemde yerli ve milli uçağın yapılmaması için yapılan manipülasyonlar ve buraya kurduğu Gök Okulu'nun açılmaması yapılan adımlar sonrası maalesef hayallerini uçurtan adam Nuri Demirağ'ın bu planı gerçekleşmedi. 1970'li yıllarda özellikle de madencilik faaliyetleriyle birlikte rahmetli Erbakan hocanın da buraya indiği biliniyor. Zaman zaman kullanılan havaalanı 2004 yılında atıl durumda kaldı. 2010 yılında burasını özel bir müteşebbis satın aldı. Divriği'ye gönül vermiş, değerli bir iş insanı burayı yeniden satın aldı. Şimdi ise sivil havacılık projeleri hazırlanıyor. Sivil Havacılık Genel Müdürlüğüne müracaat edilecek ocak ayında. Bu onaylandıktan sonra apronları, kuleleri, girişi-çıkışı ve pistleri tanzim edilecek. 2021 yaz döneminde buraya ilk inişin gerçekleşmesi planlanmakta. Divriği açısından büyük ve heyecan verici bir proje. İlçemizde yapılan diğer projeler de düşünüldüğü takdirde turizm şirketlerinin burada oluşturduğu hareketlilik Divriği'ye ayrı bir hareket verecek. Sivas'ın her alanda geleceği parlak. Heyecanla bekliyoruz. Biz de gerekli tüm desteği vereceğiz“ dedi.

Demet Karakuş

