İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

İlk ortak miting yarın İzmir'de

İlk ortak miting yarın İzmir'de
İlk ortak miting yarın İzmir'de

Cumhur İttifakı’nın liderleri Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve MHP lideri Devlet Bahçeli ilk ortak mitingini yarın İzmir’de gerçekleştirecek.

İki lider, İzmir Gündoğdu Meydanı'nda halka hitap edecek ve birlik mesajları verecek. Miting alanı Türk bayrakları ile süslenecek, partilerin simge ve sembolleri olmayacak. Mitinge katılan tüm vatandaşlara Türk bayrağı dağıtılacak. Mitingde, Cumhur İttifakı'nın şarkıları kullanılacak. Miting alanında Erdoğan ve Bahçeli'nin ittifak görüşmeleri sırasında birlikte verdiği pozlar yer alacak. İki lider, mitingde ayrı ayrı halka seslenecek. Bu kapsamda ilk konuşmayı MHP lideri Bahçeli yapacak, iki lider mitingin sonunda sahnede kurmaylarıyla birlikte poz verecek. Erdoğan ve Bahçeli ortak mitinglerin finalini ise ittifakın temellerinin atıldığı Yenikapı Meydanı'ndan yapacak. İki isim bu kapsamda 23 Mart'ta Ankara ve 24 Mart'ta da İstanbul'da ortak mitingle meydanlarda olacak.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.