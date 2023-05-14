İlk oylar sandıkta!

İstanbul'da oy kullanma işlemi başladı

Türkiye genelinde yapılacak olan 14 Mayıs Cumhurbaşkanı seçimi ve Milletvekili genel seçimleri için İstanbul'da ilk oylar kullanılmaya başlandı. Sabah 08:00 itibariyle başlayan oy verme işlemi için seçmenler sandık başlarına gitmeye başladı.

Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için İstanbul'da ilk oylar kullanılmaya başlandı. Sabah erken saatlerinde sandık başlarına seçmenler 08.00 itibariyle başlayan oy verme işlemi saat 17:00'da sona erecek.

Zonguldak

Zonguldak'ta oy verme işlemi Yüksek Seçim Kurulu'nun belirlediği saat olan 08.00 itibariyle başladı.

Zonguldak'ta sandıkların kurulmaya başlamasının ardından bu sabah 08.00 itibariyle oy verme işlemleri başladı. Vatandaşlar saat 8'den itibaren oylarını kullanmaya başladı.

SGK hizmet binasına oy kullanmak için gelen vatandaşlar kimlik belgelerini sandık kurulu başkanlarına göstererek oy pusulalarını teslim aldı. Kabinlerde oylarını kullanan seçmenler zarfa koydukları oy pusulalarını sandığa attı. Vatandaşlar imza attıktan sonra kimliklerini teslim alarak sandık bölgesinden ayrıldı.

Tekirdağ

Tekirdağ'da Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili seçimleri için oy verme işlemi başladı.

Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri için Tekirdağ'da oy verme işlemi saat 08.00 itibariyle başladı. Tekirdağlı vatandaşlar oy verme işleminin başladığı saatte okulun önünde yoğunluk oluşturarak oylarını kullanmaya başladı. Oy verme işlemi sırasında zaman zaman okulun koridorlarında kuyruklar oluştu.

Elazığ

Elazığ'da Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri için oy kullanma işlemleri başladı.

Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri Türkiye geneli olduğu gibi Elazığ'da da oy kullanma işlemleri başladı. Kent genelinde 430 bin 745 seçmen için bin 631 sandık kuruldu. Sabahın erken saatlerinden itibaren sandıklarının bulunduğu okullara gelen seçmenler, saatin 08.00 gelmesiyle birlikte oylarını kullandı. Saat 17.00 itibariyle oy kullanma işlemleri sona erecek ve sayım işlemlerine geçilecek.

Kırklareli

Cumhurbaşkanı ve 28. dönem Milletvekili seçimleri için oy kullanma işlemi başladı.

Cumhurbaşkanı ve 28. dönem Milletvekili seçimleri için tüm ülkede olduğu gibi Kırklareli'nde de oy kullanma işlemi başladı.

Belirlenen okullarda görevlendirilen sandık başkanları seçim torbalarını teslim aldı. Daha sonra sınıflarda oy pusulaları sayılarak kontrol edildi.

Hazırlıkların tamamlanmasının ardından saatler 08:00'ı gösterdiğinde oy kullanma işlemi başladı.

Diyarbakır

Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri için oy verme işlemi, Türkiye genelinde olduğu gibi Diyarbakır'da saat 08.00 itibarıyla başladı.

5 yıl boyunca görev yapacak cumhurbaşkanı ile yeni parlamento üyelerinin belirleneceği seçim için Türkiye genelinde 973 ilçe, 1094 ilçe seçim kurulunda 191 bin 884 sandık kuruldu.

Diyarbakır'da da 1 milyon 143 bin 887 seçmen için 17 ilçede 3 bin 675 sandık kuruldu. Merkez Kayapınar ilçesinde bulunan Akşemsettin Ortaokulluna gelen vatandaşlar, saat 08.00'i gösterdiği gibi içeri girerek oy kullanma işlemini gerçekleştirdi.

Van

Tüm Türkiye'de olduğu gibi Van'da da Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri için oy kullanma işlemi başladı.

Van'da vatandaşlar sabahın erken saatlerinde oy kullanmak için sandık başına gitti.

Bingöl

Ülke genelinde olduğu gibi Bingöl'de de vatandaşlar erken saatlerde gelerek oylarını kullanmaya başladı.

Ülke genelinde olduğu gibi Bingöl'de de 28'inci dönem milletvekilliği ve 13'üncü Cumhurbaşkanlığı seçimleri için oy kullanım işlemi başladı.

Kent genelinde 713 sandıkta 193 bin 472 seçmen için oy kullanım işlemi saat 08.00 başladı. Oy kullanma işlemi saat 17.00'da ise sona erecek.

Merkeze bağlı Bahçelievler Mahallesi'ndeki Atatürk İlkokulu'na seçmenler gelerek oyunu kullanmaya başladı.

Çanakkale

Çanakkale'de Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için oy verme işlemleri başladı. Vatandaşlar oy kullanma işlemi için sabahın erken saatlerinde sandık başına gitti. Çanakkale il genelinde 1591 sandıkta, 436 bin 13 seçmen oy kullanacak.

Osmaniye

Deprem bölgelerinden Osmaniye'de oy kullanma işlemi başladı.

Cumhurbaşkanı ve milletvekili seçimleri için Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Osmaniye'de oylar kullanılmaya başlandı. Sabah 08:00 itibariyle başlayan oy verme işlemi için seçmenler sandık başlarına gitti. Vatandaşlar 08.00'dan itibaren sıraya girerek oylarını kullanmak için bekledi.

Sabah erken saatlerinde sandıklara gelerek oylarını kullanan depremzedeler, seçimlerin ülke için hayırlısı olması temennisinde bulundu.

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