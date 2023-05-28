İlk oylar sandıkta!

Türkiye genelinde yapılacak olan 28 Mayıs Cumhurbaşkanı 2. tur seçimi için İstanbul'da ilk oylar kullanılmaya başlandı. Sabah erken saatlerde sandık başlarına gelen seçmenler, 08.00 itibarıyla oy vermeye başladı. Oy verme işlemi saat 17.00'da sona erecek.

Tekirdağ'da oy verme işlemi başladı

Cumhurbaşkanlığı İkinci Tur Seçimleri'nde oy verme işlemi başladı.

Tüm yurtta olduğu gibi Tekirdağ'da da Cumhurbaşkanlığı İkinci Tur Seçimleri'nde oy verme işlemi başladı. Vatandaşlar sabah saatlerinde oy kullanacakları okullara gelerek seçmen listelerinde yer alan sandıklarda oylarını kullanmaya başladı.

Vatandaşların yoğun katılım gösterdiği seçimlerde oy verme işlemi saat 17.00'ye kadar devam edecek.

Zonguldak

Zonguldak'ta Cumhurbaşkanlığı Seçimi 2. Tur için Yüksek Seçim Kurulu'nun belirlediği saat olan 08.00 itibarıyla oy kullanma işlemi başladı.

Zonguldak'ta sandıkların kurulmaya başlamasının ardından bu sabah 08.00 itibarıyla oy verme işlemleri başladı. Vatandaşlar saat 8'den itibaren oylarını kullanmaya başladı. SGK hizmet binasına oy kullanmak için gelen vatandaşlar kimlik belgelerini sandık kurulu başkanlarına göstererek oy pusulalarını teslim aldı. Kabinlerde oylarını kullanan seçmenler zarfa koydukları oy pusulalarını sandığa attı. Vatandaşlar imza attıktan sonra kimliklerini teslim alarak sandık bölgesinden ayrıldı.

Kırklareli

Cumhurbaşkanlığı 2. tur seçimleri için oy kullanma işlemi başladı.

Cumhurbaşkanlığı 2. tur seçimleri için tüm ülkede olduğu gibi Kırklareli'nde de oy kullanma işlemi başladı.

Belirlenen okullarda görevlendirilen sandık başkanları seçim torbalarını teslim aldı. Daha sonra sınıflarda oy pusulaları sayılarak kontrol edildi.

Hazırlıkların tamamlanmasının ardından saatler 08.00'ı gösterdiğinde oy kullanma işlemi başladı.

Öte yandan, tüm yurtta seçmenler 08.00-17.00 saatleri arasında oy kullanacak.

Elazığ

Elazığ'da Cumhurbaşkanlığı 2. tur seçimleri için oy kullanma işlemleri başladı.

14 Mayıs 2023'te gerçekleştirilecek Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde adayların yüzde 50 artı bir barajını geçememesinin ardından seçim 2. tura kaldı. Cumhurbaşkanlığı seçimleri Türkiye geneli olduğu gibi Elazığ'da da oy kullanma işlemleri başladı. Kent genelinde 430 bin 745 seçmen için bin 631 sandık kuruldu. Sabahın erken saatlerinden itibaren sandıklarının bulunduğu okullara gelen seçmenler, saatin 08.00 gelmesiyle birlikte oylarını kullandı. Saat 17.00 itibariyle oy kullanma işlemleri sona erecek ve sayım işlemlerine geçilecek.

Oylarını kullanan vatandaşlar, ülke için hayırlısını diledi.

Kars

Kars'ta vatandaşlar Cumhurbaşkanlığı 2'nci tur seçimi için oy kullanmaya başladı.

Kars'ta oy kullanma işlemlerine saat 08.00'da başlandı. Vatandaşlar oy kullanacakları okullara gelerek oylarını kullanmaya başladı. Fevzi Paşa İlköğretim Okulu'na gelen vatandaşlar, oylarını kullandıktan sonra evlerinin yolunu tuttu.

Kars'ta Cumhurbaşkanlığı 2'nci tur seçimi için 185 bin 45 seçmen oy kullanacak. Oy kullanma işlemleri 17.00'da sona erecek.

Osmaniye

Cumhurbaşkanlığı ikinci tur seçimleri için Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Osmaniye'de de oy kullanılmaya başlandı.

Cumhurbaşkanlığı ikinci tur seçimi için Osmaniye'de sabah 08.00 itibarıyla başlayan oy verme işlemi için seçmenler sandık başına gitti. Vatandaşlar 08.00'dan itibaren sıraya girerek oylarını kullanmak için bekledi. Sabah erken saatlerinde sandıklara gelerek oylarını kullanan depremzedeler, seçimlerin ülke için hayırlısı olması temennisinde bulundu.

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