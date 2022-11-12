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İlk randevu Okan Buruk'un

İlk randevu Okan Buruk'un
İlk randevu Okan Buruk'un

Futbolculuk dönemlerinde Galatasaray ve Inter'de beraber top koşturan Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk ile Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Emre Belözoğlu, antrenörlük kariyerlerinde ilk kez rakip oldu. İlk randevuyu Buruk kazandı.


Spor Toto Süper Lig'in 14. haftasında Medipol Başakşehir ile Galatasaray, Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. Bu müsabaka iki takımın teknik direktörleri için de ayrı bir önem sahip oldu.
Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk ile Başakşehir Teknik Direktörü Emre Belözoğlu, antrenörlük kariyerinde ilk kez karşılaştı. İlk mücadeleden Buruk, 7-0'lık gibi farklı bir skorla galip ayrıldı.

Oğuzhan Ort
 

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