İlk randevu Okan Buruk'un



Spor Toto Süper Lig'in 14. haftasında Medipol Başakşehir ile Galatasaray, Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. Bu müsabaka iki takımın teknik direktörleri için de ayrı bir önem sahip oldu.

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk ile Başakşehir Teknik Direktörü Emre Belözoğlu, antrenörlük kariyerinde ilk kez karşılaştı. İlk mücadeleden Buruk, 7-0'lık gibi farklı bir skorla galip ayrıldı.

Oğuzhan Ort



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