İlk tahıl gemisi İstanbul'da!

Ukrayna'nın Odessa Limanı'ndan hareket eden 27 bin ton mısır yüklü Razoni adlı gemi, dün akşam saatlerinde İstanbul'da Karadeniz açıklarına ulaşmış ve kendisine tahsis edilen alana demirlemişti. Bugün BM, Türkiye, Rusya ve Ukraynalı temsilcilerden oluşan 20 kişilik bir heyet, gemiyi denetlemek üzere Gözcü 1 ve Mileva adlı teknelerle Sarıyer Kıyı Emniyet Genel Müdürlüğü Limanı'ndan yola çıktı.

Kısa süren yolculuğun ardından 20 kişilik heyet Rozani isimli gemiye ulaştı. Heyet, geminin içerisinde mürettebatın olup olmadığını, gemide tahıl dışında bir şeyin taşınıp taşınmadığını denetleyecek. Denetlemenin ardından Razoni isimli gemi, Beyrut Lübnan'a doğru yola çıkacak. Öte yandan heyetin Razoni adlı tahıl gemisine gidişi dron ile görüntülendi.

İsmail Coşkun - Ahmet Faruk Sarıkoç

