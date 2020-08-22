İlk üretim, yerli ve milli silah parçaları törenle teslim edildi

Savunma Sanayisi alanında üretim yapan ASELSAN Sivas Fabrikasında üretimi gerçekleştirilen ilk zırhlı araç periskopları ve tabanca refleks nişangahları, üretici firmalara teslim edildi. Teslim bugün Sivas'ta düzenlenen bir törenle gerçekleşti. Törene ASELSAN Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Haluk Görgün, Sivas Belediye Başkanı Hilmi Bilgin, Savunma Sanayi Başkanlığı Başkan Yardımcısı Dr. Celal Sami Tüfekçi, AK Parti Sivas Milletvekili İsmet Yılmaz ve Sivas Valisi Salih Ayhan katıldı.

ASELSAN dünyada ilk 50 arasında

Törende konuşan ASELSAN Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Haluk Görgün, ASELSAN'ın Dünyada ki en çok ciro yapan 50 savunma sanayi kuruluşu arasına girdiğini belirtip, “Türkiye salgın sürecinde, tam bağımsız savunma sanayisi yolunda kararlı bir şekilde ilerlemektedir. Milli savunma sanayimiz her geçen gün daha da büyümektedir. Dünya çapında en fazla ciro yapan savunma sanayi şirketleri arasında Türkiye'den 7 firma yer aldı. ASELSAN ilk 50 arasında yer alan ilk Türk firması olmuştur. 48. sırada yer almanın haklı gururunu yaşarken hedefimiz başarımızı çok daha üst sıralara taşımaktır. Bu hedefle ordumuzun, güvenlik güçlerimizin, dost ve müttefik ülkelerin ihtiyaçlarını hızlı ve güvenilir şekilde karşılamak için gece gündüz çalışmaya devam edeceğiz” dedi.

ASELSAN Pandemide nefes oldu

Görgün, ASELSAN'ın pandemi sürecinde solunum cihazı ürettiğini belirtip, “Pandemi sürecinde ihtiyaç duyulan yerli solunum cihazı üretimi için devreye girdik. ASELSAN içerisinde diğer birimlerden alınan iş gücü desteği ve alt yapımız ile solunum cihazı üretimini başarılı bir şekilde gerçekleştirdik. Ekiplerimiz insanlığa karşı sorumluluk bilinci ile kısa sürede yapılması zor birçok başarılı çalışmaya imza attı. Bu yaşananlar savunma sanayisinde olduğu gibi her alanda yerli ve milli üretiminin önemini gözler önüne serdi” dedi.

Sivas'ta üretilip 8 ülkeye ihraç ediliyor

Görgün, Sivas'ta ürettikleri merceklerin 8 ülkeye ihraç edildiğine vurgu yaparak, “5 mikron toleransla savunma sanayisinde kullanılan dürbün ve görüntüleme sistemlerine mercek üreten ASELSAN hassas optik, bu alanda elde ettiği başarı ile 8 ülkeye ihracat yapmaktadır. Bugün tanıtımı ve seri üretimi yapılan ürünlerimiz optik tasarım ve üretimde zirveye giden yolda emin adımlarla ilerlemektedir. ASELSAN Sivas tarafından tasarlanıp seri üretimi yapılan M27 zırhlı araç periskobumuz yerli ve milli imkanlarla üretilmiştir. Tabanca refleks nişangahımızda yine tamamen yerli ve milli imkanlarla tasarlanmıştır” şeklinde konuştu.

Konuşmaların ardından teslimi yapılacak ürünler ve Türkiye'de ilk kez üretimi Sivas'ta gerçekleştirilecek olan holografik nişangahın tanıtımı yapıldı. Ürünlerin yerleştirildiği silahlarla test atışı yapıldı.

Onur Erden - Demet Karakuş

