İlk ve ortaöğretim öğretmenlerine “Astronomi” eğitimi

İlk ve ortaöğretim müfredatında yer alan Astronomi ve Uzay Bilimleri konularını, özellikle Okul Öncesi, Sınıf ve Fen Bilgisi öğretmenlerine kapsamlı bir şekilde anlatmayı hedefleyen ve bu yıl “Aynı Gökyüzü Altında 100 Yıl” teması ile düzenlenecek eğitimlerin 53'üncüsü, Kars Fahrettin Kırzıoğlu Bilim ve Sanat Merkezi'nde gerçekleşecek. Kars Serhat Kalkınma Ajansı, Kars Fahrettin Kırzıoğlu Bilim ve Sanat Merkezi ve Türk Astronomi Derneği Bilim Toplum Ekibi işbirliği ile hayata geçirilen etkinlik, 31 Mayıs-2 Haziran 2019 tarihleri arasında düzenlenecek.

Farklı üniversitelerden ve ortaöğretim kurumlarından bir araya gelen eğitmenlerin, öğretmenlere güncel ve popüler bilgileri de kapsayacak şekilde, dersler, atölye çalışmaları ve gözlemler yaptırarak astronomi eğitimi verdiği etkinlik kapsamında, “Dört Yüz Yıllık Gecikme”, “Gökyüzünü Tanıyalım”, “Güneş ve Güneş Sistemi”, “Güneş Gözlemi”, “Gezegenimiz ve Uydumuz”, “Ay ve Güneş Tutulmaları, Mevsimler”, “Işık Kirliliği”, “Gece Gözlemi”, “Uzay Araştırmaları” gibi konular ele alınacak. Alanında uzman isimlerin eğitim vereceği programda; İstanbul Kültür Üniversitesi (İKÜ) Fizik Bölümü'nden Prof. Dr. Dursun Koçer, Ankara Üniversitesi Astronomi ve Uzay Bilimleri Bölümü'nden Prof. Dr. Ethem Derman, Ege Üniversitesi Astronomi ve Uzay Bilimleri Bölümü'nden Prof. Dr. Zeynel Tunca, Çukurova Üniversitesi Fizik Bölümü'nden Prof. Dr. Aysun Akyüz, İKÜ Fizik Bölümü'nden Dr. Öğr. Üyesi Ayşegül Yelkenci, İstanbul Üniversitesi Astronomi ve Uzay Bilimleri Bölümü'nden Dr. Korhan Yelkenci ile Kuşadası Atatürk Ortaokulu'ndan Mert Koçer ve Kuşadası Derici Mustafa Gürbüz Anadolu Lisesi'nden Sibel Koçer yer alacak.

Eğitimler, 13 yıldır sürüyor

13 yıl önce hayata geçirdikleri sosyal sorumluluk projesi hakkında bilgi veren İKÜ Fizik Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Dursun Koçer, eğitimleri Türkiye'nin farklı bölgelerinde gerçekleştirdiklerini söyledi ve şunları ekledi: “Ülkemizdeki eğitim fakültelerinin birçoğunda, özellikle Fen Bilgisi Öğretmenliği, Sınıf Öğretmenliği ve Okul Öncesi Öğretmenlik Bölümlerinde eğitim gören öğretmen adayları, Astronomi ve Uzay Bilimleri konularını içeren dersleri almadan mezun oluyorlar. Buna karşın ilk ve orta öğretim müfredatında 3. sınıftan 8. sınıfa kadar okutulan Fen Bilgisi derslerinin ilk konuları Astronomi ve Uzay Bilimleri'nin temel içeriğine sahiptir. Sosyal medyadaki yanlış ve uydurma bilgilerin yanı sıra öğretmenlerin konuyla ilgili bilgi eksikliği, derslerde ciddi sorunlar oluşturuyor. Bu ihtiyaca yönelik olarak 2006 yılından bu yana tamamen amatör ruh, ancak profesyonel bakış açısı ile farklı üniversite ve ortaöğretim kurumlarından bir araya gelen bir grup akademisyen ve öğretmenden oluşan ekibimiz ile Türkiye'nin farklı bölgelerinde, öğretmenlere yönelik astronomi eğitimleri düzenliyoruz. Yıllardır birlikte çalıştığımız ekibimiz ile bugüne kadar toplamda 53 etkinlik düzenledik. Bu etkinlikler öğretmenlere yönelik seminerler olduğu gibi, halka yönelik gökyüzü gözlem şenlikleri, teleskop yapım çalıştayları, astronomi tarihi üzerine drama sahneleme ve astrofotoğrafçılık üzerine eğitimler ve sergiler de olabiliyor. Proje kapsamında bu yılki duraklarımızdan biri de Kars. Burada ilk ve ortaöğretim derslerini veren öğretmenlerimizle bir araya geleceğiz.



Kars sonrası astronomi eğitimlerimiz; 21-23 Haziran Kahramanmaraş, 5-7 Temmuz Adapazarı, 23-25 Ağustos İzmir, 9-13. Eylül Mersin ve 26-28 Ekim Adana'da olmak üzere devam edecek.

Bu sene Uluslararası Astronomi Birliği'nin 100. yılı olması nedeniyle de etkinliklerin her biri ayrı bir önem taşıyor. Tüm dünyada olduğu gibi biz de bu yıl düzenleyeceğimiz etkinliklerde “Aynı Gökyüzü Altında 100 Yıl” temasını ve sloganını kullanıyoruz.”