İlk ve tek çocuk üniversitesi kuruluyor

Yakın Doğu Üniversitesi Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü'nden verilen bilgiye göre, Özay Günsel Çocuk Üniversitesi'nin vizyonu, misyonu ve faaliyetleri hakkında bilgilerin paylaşıldığı basın toplantısında, Özay Günsel Çocuk Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Anna Günsel, Rektör Prof. Dr. Filiz Meriçli, Yakın Doğu Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Tamer Şanlıdağ, Yakın Doğu Koleji Müdürü Asım İdris ile Yakın Doğu İlkokulu Müdür Muavinleri Mehmet Süleymanoğlu ile İzzet Yılmaz hazır bulundu.



Çocukların bilim teknoloji alanında nitelikli eğitim almaları hedefleniyor

Toplantının açılış konuşmasını yapan Yakın Doğu Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Tamer Şanlıdağ, Afrika atasözü olan “Bir çocuğu yetiştirmek için bütün bir köye ihtiyaç vardır” cümlesi ile söze başlayarak, büyük bir heyecan, mutluluk ve gurur yaşadıklarını söyledi.

Prof. Dr. Şanlıdağ, “Geleceğimizi oluşturacak olan çocukların ulusal ve evrensel değerleri benimsemiş, üretici, girişimci, doğaya ve çevreye duyarlı bireyler olarak yetişmeleri için erken yaşta üniversite çatısı altında bire bir bilim insanları ve sanatçılarla buluşturmayı, kendi yeteneklerinin farkına varıp başarı öyküleri oluşturmalarını sağlamak üzere Özay Günsel Çocuk Üniversitesini hayata geçirmiş bulunmaktayız” dedi.



“ Ne istediğini bilen ve geleceğine yön veren bireyler yetiştirilecek”

Özay Günsel Çocuk Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Anna Günsel de, geleceğimizi çocuklarımıza emanet eden büyük önder Atatürk'ün, tüm çocuklara armağan ettiği 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı vesilesiyle, hayata geçirdikleri Özay Günsel Çocuk Üniversitesi projesini paylaşmaktan büyük bir gurur, mutluluk ve heyecan duyduklarını söyledi.

Özay Günsel Çocuk Üniversitesi'nin hayata geçirilme vizyonu ile ilgili bilgiler paylaşan Anna Günsel, eğitim, akademik, sportif ve sosyal başarılarının yanı sıra geliştirdiği yenilikçi eğitim modeli ile ülkemizdeki eğitim sektörüne katkıda bulunan, sunduğu yüksek standartlardaki hizmet kalitesi ile öğrencilerine, çalışanlarına ve topluma değer katan Yakın Doğu Üniversitesi'nin, ne istediğini bilerek geleceğine yön veren bireyler yetiştirmek üzere “Özay Günsel Çocuk Üniversitesi'ni hayata geçirmeyi amaçladığını belirtti.

Yakın Doğu Üniversitesi'nin, kuruluşundan bugüne kadar, her zaman ilklerin ve yeniliklerin temsilcisi olduğunu ifade eden Günsel, yaptıkları her eserin bu topraklardaki köklerimizi derinleştirdiğine inandıklarını ve çekirdekten çınara köklerine bağlı, özüne saygı duyan bir nesil yetiştirmek için çalıştıklarını ifade etti.

Günsel, “Bu gaye doğrultusunda, ülkemiz için ilk ve örnek bir model olmayı amaçlayan Özay Günsel Çocuk Üniversitesi ile değerlerine bağlı, okuyan, düşünen, üreten, tarihini ve medeniyetini tanıyan, yaşadığı çağın farkındalığıyla, kendilerine, ailelerine, milletine ve insanlığa faydalı bireyler olan ve gelecek vizyonuna sahip öncülük edecek bir nesil yetiştirmeyi hedefliyoruz” diye konuştu.

Toplumun her kesimine eğitim eşitliği sunulacak

Çocukların bilim, sanat ve spor ile erken yaşta tanışmalarını sağlamayı hedefleyen Özay Günsel Çocuk Üniversitesi ile eğitimde fırsat eşitliğini oluşturarak, toplumun her kesiminin eğitime ulaşmasını kolaylaştıracaklarını dile getiren Anna Günsel, çocukların ve gençlerin “Kendine inanma ve hayal kurmanın keyfi ile içindekilerini dökmelerini sağlayarak, hep yanlarında olmak istediklerine vurgu yaptı.

Özay Günsel Çocuk Üniversitesi'nin geleceğimiz olan çocuklara, üniversite ile etkileşim içerisinde uygulayarak, yaşayarak ve eğlenerek, keşfetme mutluluğu veren bir ortam sağlayacağını anlatan Günsel, çocuklara bilim, sanat, spor etkinliklerini sevdirmek, etkinlik yapma sürecinde el becerileri ile zihinsel becerilerini geliştirmenin yanı sıra, grup çalışması sorumluluğu kazandırmak, bilimsel ve sosyal iletişim becerileri edindirmek ve bilime ilgiyi sağlayarak geleceğin yetkin insan gücü kaynaklarının hazırlanması hususunda çalışmayı öngördüğünü söyledi.

Çocuklara, bilimsel ve eleştirel düşünme, yargılama, sorgulama, soru sorma, sorun çözme gibi temel yaşam becerilerini kazandırmayı, kendilerini tanıyarak, bilgi ve becerilerini geliştirmelerini sağlamayı, zekâ seviyeleri ile yetenek ve ilgileri doğrultusunda gelişimlerine katkıda bulunmayı amaçladıklarından söz eden Anna Günsel, sözlerinin sonunda tüm dünya çocuklarının 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını kutladı.

“Öğrencilerimizi Geleceğe Hazırlayacağız”

Özay Günsel Çocuk Üniversitesi'nin misyon, vizyon ve hedeflerini anlatan Özay Günsel Çocuk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Filiz Meriçli de, vizyoner Mustafa Kemal Atatürk'ün çocuklara armağan ettiği 23 Nisan öncesi özel ve güzel bir günde Özay Günsel Çocuk Üniversitesi'ni kurulduğunu duyurmanın heyecanını yaşadıklarını belirtti.

Özay Günsel Çocuk Üniversitesinde öğrencileri geleceğe hazırlayacaklarını dile getiren Prof. Dr. Meriçli, “Onların hayal güçlerini geliştireceğiz, akademisyenlerle bir araya getirerek çözüm, üretme ve yenilikçi, girişimci, sosyal sorumluluk bilincine sahip bireyler olarak dünya vatandaşı bireyler olarak yetiştireceğiz” dedi. “Her çocuk bir yıldızdır geleceği paralatacak” diyen Prof. Dr. Meriçli, çocukların gelecekte pırıl pırıl parlamaları, dünya ile yarışmaları hem ülkelerine hem de dünya insanlarına yararlı olmaları için fazla seçenekler sunarak üniversite çatısı altında toplayacaklarını ifade etti.

6-11 ve 11-17 yaş grupları için programlar oluşturuldu

Prof. Dr. Meriçli şunları kaydetti: “2019 yazından başlamak üzere 6-11 yaş ve 12-17 yaş guruplarına çeşitli programlar hazırlıyoruz. 6-11 yaş öğrencileri için küçük sağlıkçılar, küçük doktorlar, küçük hemşireler, mimarlar, sanatçılar ve toplum bilimcileri olmak üzere, çevre ile doğayla, bilim ve teknoloji ile onları bir araya getireceğiz. Hayallerini gerçeğe dönüştürmelerini sağlayacağız. Onların üretme ve sorgulama gücünü geliştireceğiz. Bunları Yakın Doğu Üniversitesinin gelişmiş dünya standartlarındaki laboratuvarlarında DNA izole edecekler, genetik üzerine çalışacaklar, inovasyon ve teknoloji biriminde bilgisayarlar ve robotlarla kendi hayallerini gerçekleştirebilecekler. Küçük kâşifler ve küçük gezginler olarak kütüphane ve müze gezileri olacak. Çocukların üniversitede ürettikleri eserler de Çocuk Müzesi adı altında toplanacak. 12-17 yaş grubu da kendi yeteneklerini keşfederek hem topluma hem dünyaya yararlı olacak gelişmelere imza atacak.”

Yakın Doğu Üniversitesi kampüsünün çocuk dostu kampüsü olacağını ifade eden Prof. Dr. Filiz Meriçli, çocuk dostu hastane, çocuk dostu kütüphane, çocuk dostu müzeler gelişeceğini böylece de çocuk dostu Kuzey Kıbrıs ve Çocuk dostu turizminden bahsedileceğini söyledi.

Prof. Dr. Meriçli Özay Günsel Çocuk Üniversitesi'nin Kıbrıs'taki çocuklar ve dünya için büyük bir kazanç olduğunu belirterek, çocuk senatosu, çocuk meclisi kurarak UNICEF'ten konuklar davet edileceğini, her şeyin eşit paylaşıldığı dostlukların sürdüğü bir dünyayı oluşturacakları konusunda fikirlerini Kuzey Kıbrıs'tan tüm dünyaya anlatacaklarından söz etti.

Özay Günsel Çocuk Üniversitesi'nin hayırlı olmasını temenni eden Prof. Dr. Filiz Meriçli, dünyada ses getiren, dünya vatandaşı öğrenciler ve projeler üreten bir üniversite konumuna getirmek için çalışacaklarını söyleyerek sözlerini noktaladı.