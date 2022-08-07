İlkadım Belediyesi TEKNOFEST'e 4 proje ile katılıyor

Samsun Çarşamba Havalimanı'nda yapılacak olan TEKNOFEST 2022 yarışmalarına 4 takım 4 proje ile katılan İlkadım Belediyesi, 2 elektrikli araba, 1 insansız hava aracı (İHA) ve 1 silahlı insansız hava aracı (SİHA) ile birincilik için yarışacak. İlkadım Belediyesi adına çalışma yürütülen atölyeleri ziyaret eden İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş, yüksek teknolojinin Samsun'a çok yakışacağını düşündüğünü ve genç neslin bu anlamda öncü olacağını ifade etti.

Başkan Demirtaş, “Yaşadığımız dönem teknolojik bir çağ. Bizler bu çağda gelişim gösterebilmek, milletimizi daha iyi bir gelecek için çalışmalara teşvik etmek ve teknoloji alanında geri kalmamak için alt yapımızı oluşturabilmek adına çaba harcamalıyız. Bu sebeple TEKNOFEST çok büyük bir fırsat. Havacılık, Uzay ve teknoloji anlamında ülkemizin gelişmişliğini arttırarak, bu teknolojik gelişmeleri tüm dünyaya göstermek ve ülkemizi geliştirme anlamında daha ileriye taşımak için her türlü desteği vermeye hazırız. Gençlerimize sağladığımız bu destekle ülkemize ve milletimize yarar sağlamaya devam edeceğiz. Verdiğimiz her destek bizim geleceğimiz” diye konuştu.

İlk test sürüşünü başkan yaptı

Proje grubunun dizayn ettiği elektrikli araç hakkında bilgiler aldıktan sonra Başkan Demirtaş test sürüşü için direksiyona geçti. Temel hedeflerinin belediyenin yakıt maliyetini en aza indirmek, güneş enerji panel ile giderken kendini şarj edebilen akü sistemleriyle donatılan araçlar için fizibilite ön çalışmasında bu projelerin yol göstereceğini söyleyen Demirtaş, “Teknolojiyi sadece kullanan değil, tasarlayan, geliştiren ve üreten bir belediye olmak için elimizden geleni bu güne kadar yaptık ve yapmaya devam edeceğiz” dedi.