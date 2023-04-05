İlkay Gündoğan'dan depremzedeler için destek çağrısı

Türkiye Futbol Federasyonu'nun sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Hepimiz bir ağacın farklı dallarıyız. Kökümüz bir, suyumuz bir, güneşimiz bir. 1 Mart'ta omuz omuza verdik. Ancak depremzedelerimizin ihtiyaçları devam ediyor" ifadeleri yer alırken, SMS kampanyasının devam ettiği belirtildi.

İlkay ise paylaşılan videoda, "Depremin yaralarını hep birlikte saralım. Haydi Türkiye. Şimdi destek zamanı" sözlerini kullandı.

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