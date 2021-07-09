İlker Püren: "Türk sporuna iyi bir futbolcu kazandırdığımız için mutluyuz”

Ankara Demirspor'da oynadığı dönem forma şansı dahi bulmazken geçtiğimiz sezon başında Ankara Keçiörengücü'nün kadrosuna kattığı Barış Alper Yılmaz, TFF 1. Lig'de mor-beyazlı forma ile gösterdiği performansın ardından dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. Sezon ortasından itibaren birçok takımın radarına giren Ümit Milli futbolcu Yılmaz, Galatasaray ile 5 yıllık sözleşme imzaladı.

Genç futbolcuya güvenerek formayı veren ve kulübün basın ekibine açıklamada bulunan Ankara Keçiörengücü Teknik Direktörü İlker Püren, “Barış Alper Yılmaz, Ankara Demirspor'da çok az süre bulan bir futbolcuydu. Oyuncuyu kulübümüze dahil ederek gelişimini takip etmek istedik. Sezonun ikinci kampı olan Bolu'da oynadığımız hazırlık maçının son 10 dakikasında müsabakaya dahil ettik. Oyuna girdiği andan itibaren pozisyonlar üretmeye başladı. Hızlı oyunu ile de dikkatimizi çekti. Kampın ardından Ankara'ya döndüğümüzde Barış Alper Yılmaz, ikinci hazırlık kampına katıldığı için sezon başladığında maçlarda oyuna sonradan dahil etmek gibi bir düşüncemiz vardı. Sezon başladıktan sonra Ümraniyespor maçında Dialiba'nın sakatlanması sonucunda Barış Alper Yılmaz'ı oyuna sürdük. Hazırlık kampında olduğu gibi oyuna girdiği andan itibaren hızlı oyunu ile pozisyonlara girmesi ile birlikte bir hafta sonra oynayacağımız Akhisarspor maçı öncesinde Dodoo'yu kesip Barış Alper Yılmaz'a güvenerek formayı verdik ve o maçta golünü attı. Ona inancımız arttı ve bu ligde oynayabileceğini bize gösterdi. Daha sonra oynadığımız maçlarda ise kendisine ilk 11'de yer vermeyi sürdürdük” ifadelerini kullandı.

Püren, “Ona güvendik, o da sistemimize uyarak bize katkı sağladı. Gösterdiği performansın ardından Ümit Milli Takıma gitti ve Ankara Keçiörengücü camiasını gururlandırdı. Türk sporuna iyi bir futbolcu kazandırdığımız için mutluyuz” şeklinde konuştu.

Yunus Emre Kartal

İLGİLİ HABER Barış Alper Yılmaz Galatasaray'da