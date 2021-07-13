İlkokul mezunu ama Covid atıklarından dizel, karbon ve temizlik tineri üretti

Aslen Şanlıurfalı ve ilkokul mezunu 55 yaşındaki Ahmet Balyemez, Karabük Üniversitesi Tekno Kent içerisinde yanında kimyager, çevre mühendisi gibi üniversite öğrencileri ile birlikte tamamen kendi ürettiği yerli ve milli makine atıkları ülke ekonomisine geri kazandırıyor.

Kurduğu sistem ile adeta üniversite mezunlarına taş çıkan ilkokul mezunu Balyemez, dünyada atık plastiklerin çok ciddi ve büyük sorunlar yaşandığını ve bu sorunlarla ilgili gerek doğa ile gerek denizlerde Covid 19 ile ilgili bütün atık plastikleri piroliz yöntemi ile enerjiye dönüştürdüklerini söyledi.

Sıfır atık

AR-GE çalışmaları kapsamında imal ettikleri yerli ve milli makine de tıbbi ve plastik atıkları geri kazanımla dönüştüren Ahmet Balyemez, “Piroliz yöntemi ile yapılan dönüşüm sonucunda dizel, temizlik tineri, karbon siyahı, Prolatik yağ ve parafin ürettik. Atık plastik bir atık değildir katma değeri yüksek olan bir üründür. Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Tekno kentinde denizlerdeki atık plastikleri yok ediyoruz ve onları orada enerjiye çeviriyoruz. Atık denilince aklınıza atık gelmesin, atık plastiğin ana ham maddesi bir petroldür.

Bununla ilgili çok aşırı çok kuvvetli katma değeri çok yüksek bir ürünler çıkıyor. Atık olarak biz onları görmüyoruz siz de görmeyin. Makinemiz piroliz yöntemi ile çalıştıktan sonra sıfır atık mantığı ile çalışıyor. Daha sonra çıkan herhangi bir atık yoktur” dedi.

Çevre ve Makine mühendisleri ile kimyagerlere de seslenen Balyemez, “Bize ulaşsınlar gelsinler biz bu makinenin bütün çalışma prensibini bütün olarak kendileriyle paylaşalım. Bizim ülkemize bu makine lazım. Milyonlarca ton atık doğayı bozuyor her bir ilimize birer makine kurulsun. Karşılıksız bilgi paylaşımı yapalım. Herhangi bir maddi beklentimiz yoktur. Amacımız her bir ilimize birer makineden kurulsun Türkiye'mizi temizleyelim” ifadelerini kullandı.

Kendisinin ilkokul mezunu olduğunu hatırlatan Ahmet Balyemez, daha önce birçok üniversiteye çalışmaları için başvuru yaptığını ancak reddedildiğini de kaydederek, “Biz buna rağmen inandığımız bir yol vardı bununla ilgili proliz yöntemi ile ilgili birtakım çalışmalar yaptım. 6 yıldır bu iş ile uğraştık ve ARGE'sini yaptık. İngiltere, Amerika birçok Avrupa ülkelerinin üniversitelerinden biz öndeyiz. Covid-19 da kullanılan hastane atıkları, eldivenler, plastik serumlar, tulumlar ve maskeler hepsini onlarda yine sıfır atık mantığı ile enerjiye çevirdik” diye konuştu.

Zonguldak Üniversitesi ile de denizlerde sıfır atık mantığı ile denizleri temizleme projesi gibi 7 projeleri olduğunu da ifade eden Balyemez, şunları söyledi:

“Covid- 19 ile ilgili atık plastikler ile ilgili yüzde 100 yok ediyoruz. Sıfır atık mantığı ile hareket ediyoruz ve yeni görüşmelerimiz var. Şuan Karabük ve Zonguldak Üniversiteleri ile çalışıyoruz. Nasip olursa bu yılın sonunda 7 üniversitede 7 proje açacağız. Bunun yanında Almanya'da atık plastik ve covid 19 ile ilgili yarışmasına katıldık.

630 kişiden ilk 60'a kaldık. Bununla ilgilide çalışmalarımız devam ediyor. Büyük firmalardan petrol firmaları ile görüşmelerimiz var. Bundan sonraki hedefimiz sıfır emisyonlu makine imal etmek. Komple yerli ve milli tamamı ile bizim kendi imalatımız. Hiçbir yerden destek almadan kendim yaptım ve kendim ürettim” dedi.

Yasin Erdem - Fatih Ünlü

