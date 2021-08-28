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İllere göre haftalık vaka sayıları açıklandı!

İllere göre haftalık vaka sayıları açıklandı!
İllere göre haftalık vaka sayıları açıklandı!

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, illere göre haftalık vaka sayısı haritasını paylaştı. Koca, "Son haritaya göre yeni vaka yoğunluğunun en yüksek olduğu il Rize" dedi.

Sosyal medya hesabından haftalık haritayı paylaşan Koca, "14-20 Ağustos arasında, 100.000 kişi içinde bir haftalık toplam yeni Covid-19 vaka sayısı neydi? Yaşadığınız veya gidip geldiğiniz ildeki durumu haftalık İnsidans haritamızdan öğrenebilirsiniz. Son haritaya göre yeni vaka yoğunluğunun en yüksek olduğu il Rize" dedi. Bakan Koca, 14-20 Ağustos tarihleri arasında vaka sayıları en çok artan 10 ili de "Bayburt, Gümüşhane, Kayseri, Gaziantep, Kilis, Bolu, Hakkâri, Nevşehir, Sinop, Kars" olarak açıkladı.

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