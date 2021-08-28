İllere göre haftalık vaka sayıları açıklandı!

Sosyal medya hesabından haftalık haritayı paylaşan Koca, "14-20 Ağustos arasında, 100.000 kişi içinde bir haftalık toplam yeni Covid-19 vaka sayısı neydi? Yaşadığınız veya gidip geldiğiniz ildeki durumu haftalık İnsidans haritamızdan öğrenebilirsiniz. Son haritaya göre yeni vaka yoğunluğunun en yüksek olduğu il Rize" dedi. Bakan Koca, 14-20 Ağustos tarihleri arasında vaka sayıları en çok artan 10 ili de "Bayburt, Gümüşhane, Kayseri, Gaziantep, Kilis, Bolu, Hakkâri, Nevşehir, Sinop, Kars" olarak açıkladı.