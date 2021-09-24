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İllere göre haftalık vaka sayısı

İllere göre haftalık vaka sayısı
İllere göre haftalık vaka sayısı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından illere göre haftalık vaka sayısını açıkladı.

Sağlık Bakanı Koca, sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, “11-17 Eylül arasında, 100.000 kişi içinde bir haftalık toplam yeni Covid-19 vaka sayısı neydi? Yaşadığınız, gidip geldiğiniz ildeki durumu haftalık insidans haritamızdan öğrenebilirsiniz. 11-17 Eylül arasında vaka yoğunluğu bir önceki haftaya göre en çok artan 10 ilimiz: Kastamonu, Kırıkkale, Zonguldak, Tokat, Trabzon, Malatya, Yozgat, Düzce, Erzincan, Çorum! Bu illerden birindeyseniz şimdi daha da dikkatli olmalısınız. Nihai çözüm aşı, tedbirler şart” dedi.

Yayımlanan haritaya göre illerin dağılımı şu şekilde oluştu:

Adana: 148,67
Adıyaman: 267,37
Afyon: 228,11
Ağrı: 168,46
Aksaray: 298,34
Amasya: 212,82
Ankara: 343,08
Antalya: 47,29
Ardahan: 103,99
Artvin: 273,74
Aydın: 45,48
Balıkesir: 80,87
Bartın: 223,64
Batman: 205,07
Bayburt: 393,11
Bilecik: 259,70
Bingöl: 280,73
Bitlis: 182,91
Bolu: 310,99
Burdur: 111,95
Bursa: 135,86
Çanakkale: 88,08
Çankırı: 244,25
Çorum: 301,63
Denizli: 96,36
Diyarbakır: 154,48
Düzce: 316,42
Edirne: 82,40
Elazığ: 416,18
Erzincan: 400,97
Erzurum: 290,53
Eskişehir: 301,63
Gaziantep: 214,88
Giresun: 266,09
Gümüşhane: 317,57
Hakkari: 122,99
Hatay: 157,90
Iğdır: 115,74
Isparta: 125,82
İstanbul: 229,92
İzmir: 49,58
Kahramanmaraş: 202,37
Karabük: 298,42
Karaman: 399,73
Kars: 169,17
Kastamonu: 461,77
Kayseri: 472,26
Kırıkkale: 433,08
Kırklareli: 82,10
Kırşehir: 297,48
Kilis: 309,54
Kocaeli: 260,91
Konya: 352,57
Kütahya: 337,44
Malatya: 485,64
Manisa: 137,46
Mardin: 138,76
Mersin: 68,92
Muğla: 43,17
Muş: 234,97
Nevşehir: 300,69
Niğde: 327,84
Ordu: 236,41
Osmaniye: 166,62
Rize: 476,25
Sakarya: 307,58
Samsun: 271,22
Siirt: 74,91
Sinop: 273,49
Sivas: 394,72
Şanlıurfa: 165,80
Şırnak: 54,11
Tekirdağ: 142,54
Tokat: 377,85
Trabzon: 538,61
Tunceli: 149,80
Uşak: 161,60
Van: 46,81
Yalova: 145,26
Yozgat: 404,92
Zonguldak: 361,63

Vaka yoğunluğu en çok artan 10 ilimiz

Bakan koca yaptığı açıklamada, '11-17 Eylül arasında vaka yoğunluğu bir önceki haftaya göre EN ÇOK ARTAN 10 İLİMİZ: Kastamonu, Kırıkkale, Zonguldak, Tokat, Trabzon, Malatya, Yozgat, Düzce, Erzincan, Çorum! Bu illerden birindeyseniz şimdi daha da dikkatli olmalısınız. Nihai çözüm aşı, tedbirler şart' dedi.

Musa Erdoğan
 

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