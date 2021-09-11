İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

İllere göre haftalık vaka sayısı açıklandı

İllere göre haftalık vaka sayısı açıklandı
İllere göre haftalık vaka sayısı açıklandı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medya hesabından illere göre haftalık vaka sayısını açıkladı.

Sağlık Bakanı Koca: "28 Ağustos-3 Eylül arasında, 100.000 kişi içinde BİR HAFTALIK TOPLAM yeni Covid-19 vaka sayısı neydi? Yaşadığınız, gidip geldiğiniz ildeki durumu haftalık İnsidans haritamızdan öğrenebilirsiniz" dedi.

Vaka yoğunuluğu en çok artan 10 ilimiz

28 Ağustos-3 Eylül arasında vaka yoğunluğu bir önceki haftaya göre EN ÇOK ARTAN 10 İLİMİZ: Kayseri, Elazığ, Karaman, Bolu, Malatya, Kırşehir, Yozgat, Kırıkkale, Tunceli, Bartın! Bu illerden birindeyseniz şimdi daha da dikkatli olmalısınız. Nihai çözüm aşı! Kurallar çok gerekli.


 

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.