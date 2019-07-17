İltihaplı eklem romatizması: Romatoid Artrit

Romatoid Artritin en sık görülen iltihaplı eklem romatizması olduğunu söyleyen Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi İç Hastalıkları Anabilim Dalından Romatoloji Uzmanı Uzm. Dr. Hülya Vahedi, hastalığın kronik hastalıklar arasında yer aldığını belirtti. Romatoid Artritin uzun süren bir hastalık olduğunu da söyleyen Uzm. Dr. Hülya Vahedi, bu hastalığın hayat boyu devam edebilen bir hastalık olduğunu belirtti. Uzm. Dr. Hülya Vahedi sözlerine şöyle devam etti: “Romatoid Artritli bir hastanın birinci derece akrabalarında, Romatoid Artrit görülme olasılığı normale göre iki veya on katı daha fazladır. Bu hastalıkta HLA-DRB1 geni en çok sorumlu tutulan gendir. Genetik yatkınlık olan kişilerde bazı çevresel faktörler hastalığı ortaya çıkarmada rol oynar. Çevresel faktörlerden ise en çok sigaranın ve ağız içinde kronik diş eti iltihabından sorumlu Porphyromonas gingivalis isimli bakterinin Romatoid Artritin ortaya çıkmasında rolü olduğu bilinmektedir” dedi.

Kadınlarda daha sık görülmekte

Romatoid Artrit hastalığının yaklaşık olarak yüzde 0,5 veya yüzde 1 sıklığında görüldüğünü söyleyen Uzm. Dr. Hülya Vahedi, bu hastalığın en sık kadınlarda görüldüğünü belirtti. Hastalığın en sık 25 ile 55 yaşları arasında başladığını söyleyen Uzm. Dr. Hülya Vahedi, hastalığın geliş semptomlarının esas olarak eklemlerde ve eklem etraflarındaki tendonlarda görüldüğünü belirtti. Aynı zamanda Romatoidartrit sistemik bir hastalık olduğu içinde eklemlerin dışında, cilt altı nodülleri, akciğer, kalp de ve diğer bazı organlarda da belirtiler görülebildiğini belirtti.

Romatoid Artrit belirtileri

Hastalığın belirtileri hakkında da bilgi veren Uzm. Dr. Hülya Vahedi, hastalığın eklem şişmesi ve bir saatten uzun süren sabah tutukluluğu yaptığını belirtti. Hastalığın tipik olarak el ve ayakların küçük eklemlerinde, el ve ayak bileklerinde şişme ve tutukluk olarak başladığını söyleyen Uzm. Dr. Hülya Vahedi, aynı zamanda dirseklerde, omuzlarda, dizlerde ve kalça eklemlerinde de zamanla tutulmalar görüldüğünü belirtti. Vahedi, sözlerine şöyle devam etti: “Aylar içinde yeni eklem tutulumları olmaktadır. Simetrik tutulum önemli bir bulgudur. Tipik Romatoid Artrit hastalarında beşten fazla eklem tutulmaktadır. Sabah ağrısı ve gece ağrısı fazladır. Hareket ettikçe sabahları olan eklem ağrısı ve tutukluklarda azalma olmaktadır. Simetrik tutulum önemli bir bulgudur.”

“Başlangıçta tek bir eklemde şişme meydana geliyor”

Romatoid Artrit hastalığının birde palindromik denilen bir başlangıç şekli olduğunu söyleyen Uzm. Dr. Hülya Vahedi, bu tür başlangıçlarda tek bir eklemde akut bir şişme olduğunu ve yaklaşık üç gün içinde tamamen iyileşebildiğini belirtti. Aynı zamanda bu atakların aylar sonra tekrar başka eklemde tekrarlanabileceğini söyleyen Uzm. Dr. Hülya Vahedi, bu hastalığın ileri yaşlarda başlayan bir Romatoid Artrit türü olduğunu belirtti. Bu türde bir hastalığın omuzlarda ve kalçalarda ileri derecede sabah ve gece tutukluğu ile başladığını söyleyen Uzm. Dr. Hülya Vahedi, Polimiyaljiya Romatika isimli bir başka hastalıkla karıştırılabileceğini belirtti.

“Hastalık seyrini değiştiren temel ilaçlar kullanılmaktadır”

Romatoid Artrit hastalığına yakalanan kişilerin tanı ve tedavisinin gecikmesi ile ellerde kuğu boynu deformitesi, düğme deliği deformitesi ve Ulnardeviasyon gibi deformitelerin görülebileceğini söyleyen Uzm. Dr. Hülya Vahedi, hastalığın teşhisinin nasıl konulduğu hakkında bilgi verdi. Romatoid Artrit hastalığının teşhisinin esas olarak hastaların yakınmaları ve muayene bulguları ile konulabileceğini söyleyen Uzm. Dr. Hülya Vahedi, hastaların takibi ve bazı laboratuvar ve radyolojik bulgularında teşhis koymada yardımcı olabileceğini belirtti. Vahedi, “Diğer muhtemel hastalıklarında dışlanması gerekmektedir. Romatoid Artrit hastalığının tedavisinde kortikosteroid ve hastalık seyrini değiştiren temel ilaçlar kullanılmaktadır. Hastaların eklem ve kaslarını güçlendirici egzersizlerinde ilaç tedavilerinin yanında yapılması gerekmektedir” diyerek açıklamalarını sonlandırdı.

