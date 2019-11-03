İM Kayserispor Fenerbahçe Canlı Anlatımı

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İM KAYSERİSPOR 1 - 0 FENERBAHÇE

73' Pozisyonun hemen ardından Hasan Ali Kaldırım ceza alanı dışından çok sert vurdu. Savunmaya çarpan top tehlikeli noktaya gitti. Kaleci Lung son anda topu kornere tokatladı.

73' Ceza alanı içine yapılan ortada Muriqi kafayla topu arka direğe aşırdı. Arka direkre Zanka kafayı vurdu kaleci Lung topu çıkardı.

72' Fenerbahçe beraberlik golüne çok yaklaştı! Gustavo vuruşunda top çataldan döndü!

70' Fenerbahçe'de Emre Belözoğlu yerini Tolga Ciğerci'ye bıraktı.

64' Fenerbahçe'de ise Deniz Türüç oyunda. Moses dışarı alındı.

63' Kayserispor'da Bilal çıktı. Pedro Henrique oyunda.

58' Kayserispor, Umut Bulut'un golüyle 1-0 öne geçti! Sağ çaprazdan Fenerbahçe savunmasının arkasına sarkan Umut Bulut, Altay'la karşı karşıya kaldığı pozisyonda vuruşunu yaptı. Altay'a da çarpan top ağlarla buluştu.

53' Kayserispor'da Bilal'in arka direğe ortasına Umut Bulut hareketlendi ancak yüksek gelen topa yetişemedi.

48' Fenerbahçe'de sol kanatta hareketlenen Hasan Ali Kaldırım ortasını yaptı. Muriqi kafayla topu ağlara yolladı ancak yan hakem Hasan Ali Kaldırım için ofsayt bayrağını kaldırdı.

46' İkinci yarıya Kayserisporlu oyuncular başladı.

İLK YARI SONA ERDİ

39' Fenerbahçe gole çok yaklaştı! Ceza alanı içindeki önce kafayla Muriqi'nin vuruşunu kaleci çıkardı. Sonrasında Serdar Aziz vurdu savunma ayak koydu. Son olarak Rodrigues yakın mesafeden topu auta yolladı.

32' Kayserispor'da sağ kanattan ceza alanı içine sokulan Lopez'i Serdar Aziz durdurdu. Yerde kalan Lopez penaltı bekledi, maçın hakemi oyunu devam ettirdi.

29' Fenerbahçeli futbolcular karşılıklı paslarla kale önüne kadar sokuldu. Son olarak Isla'nın Muriqi'ye pasında araya giren Levent Gülen, Muriqi'in gol vuruşu yapmasına izin vermedi.

27' Kayserispor'da sakatlanan Polain'in yerine Levent Gülen oyunda.

26' Fenerbahçe gole çok yaklaştı! Moses ceza alanı dışından mermi gibi bir şut çekti! Top üst direkte patladı.

22' Fenerbahçe kaleyi tam karşıdan gören bir noktadan serbest vuruş kazandı. Ozan Tufan frikikten topu üstten auta yolladı.

9' Fenerbahçe'de Moses sağ kanattan ortasını yaptı. Ceza alanı içinde Muriqi hareketlendi ancak topa dokunamadı.

3' Fenerbahçe'de Emre Belözoğlu tehlikeli bir noktadan serbest vuruş kullandı. Top barajdan döndü!

1' Kayseri'de ilk düdük geldi!

Karşılaşmanın ilk 11'leri belli oldu. Ev sahibi Kayserispor; Lung, Miguel Lopes, Poulain, Abdennour, Yasir, Djedje, Şamil, Mensah, Bilal, Umut, Adebayor 11'iyle sahada olacak.

Konuk Fenerbahçe'de ise teknik direktör Ersun Yanal; Altay, Isla, Zanka, Serdar Aziz, Hasan Ali, Gustavo, Emre, Ozan, Moses, Rodrigues, Vedat Muriç ilk 11'ini tercih etti.