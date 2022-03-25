İmalat sanayi kapasite kullanım oranı arttı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'na (TCMB) göre, imalat sanayi genelinde kapasite kullanım oranı (KKO), bir önceki aya göre 0,7 puan artarak yüzde 77,3 seviyesinde gerçekleşti. Mevsimsel etkilerden arındırılmış kapasite kullanım oranı (KKO-MA), bir önceki aya göre 1 puan artarak yüzde 78,2 seviyesinde gerçekleşti. İmalat Sanayi Kapasite Kullanım Oranı (KKO) 2022 yılı Mart ayında, imalat sanayinde faaliyet gösteren bin 761 iş yeri tarafından İktisadi Yönelim Anketi'ne verilen yanıtlar toplulaştırılarak değerlendirildi.