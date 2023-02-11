İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

İmam babanın en zor görevi

İmam babanın en zor görevi
İmam babanın en zor görevi

Kahramanmaraş'ta meydana gelen depremlerde Hatay'da vefat eden Piyade Üsteğmen Abdülkadir Şen, memleketi Çorum’da son yolculuğuna uğurlandı. Üsteğmen’in cenaze namazını imam olan babası Rıfat Şen kıldırdı.

İmam babanın en zor görevi - Tıkla İzle

Piyade Üsteğmen Abdulkadir Şen için, Akşemseddin Camii'nde askeri tören düzenlendi. Cenaze törenine Vali Vekili Tamer Orhan, Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, İl Jandarma Komutanı Kd. Albay İlhan Uzunoğlu, AK Parti Çorum İl Başkanı Yusuf Ahlatcı, Mecitözü Belediye Başkanı Veli Aylar, ailesi, yakınları ve vatandaşlar katıldı.

Üsteğmen Şen'in cenaze namazını imam olan babası Rıfat Şen kıldırdı. Acılı babanın güçlükle ayakta durduğu görüldü. Şen'in naaşı öğle namazına müteakip Çiftlik Mezarlığında toprağa verildi.

Muhammed Muttalip Yalçın - Eray Uzun

iha.com.tr üzerindeki haberler özet şeklinde yayınlanmaktadır. Haberin video, fotoğraf ve metnine Abone panelinden ulaşabilirsiniz.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.