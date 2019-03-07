İmamoğlu: 'Bütün statlarda kütüphane olmalı, belki hakaretler azalır'

31 Mart Yerel Seçim çalışmalarını sürdüren Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu, mevcut belediye başkanlığını yaptığı Beylikdüzü ilçesinde yapımı tamamlanan Hasan Doğan Stadı ve Sosyal Yaşam Alanı, Fakir Baykurt Kütüphanesi ve Kavaklı Sağlık ve Yaşam Alanı'nın açılışlarını gerçekleştirdi. Hasan Doğan Stadı'nın açılışına İmamoğlu'nun yanı sıra sanatçı Çılgın Sedat ile birlikte bazı futbolcular ve çok sayıda vatandaş katıldı.

İmamoğlu'ndan Çılgın Sedat'tan gol karşılığı beste isteği

Hasan Doğan Stadının açılışının ardından yeşil sahaya çıkan İmamoğlu, temsili olarak gerçekleştirilecek olan gösteri maçının başlama vuruşunu yaptı. Başlama vuruşunun ardından topun başına geçen İmamoğlu, sanatçı Çılgın Sedat'a dönerek, ‘Gol atarsam bir beste, gol atamazsam iki beste yapacaksın' diye espri yaptı. Çılgın Sedat İmamoğlu'na isteğine gülerek karşılık verirken, topun başına geçen İmamoğlu, meşin yuvarlağı ağlarla buluşturması renkli anlara sahne oldu.

Açılış programında konuşan İmamoğlu, “Tepeden tırnağa çok çağdaş bir stada dönüşen, sadece stat değil, fonksiyon olarak hemen okulların karşısında çok özel bir kütüphanesi olan, aynı zamanda aile hekimliği merkezine tahsis edilen alanıyla, aslında Kavaklı'nın bir merkezi haline gelecek, burada evet futbol maçları olacak ama onun ötesinde dönem dönem halkın spor yapma imkanı sağlanacak, vatandaşa da açık olacak. Belki de İstanbul'un en nitelikli alanı oldu ve buraya ciddi emek verildi. İstanbul'un amatöre dahil en nitelikli futbol sahasına dönüştü. Etrafının okullarla donanımlı olması, kültürel ve diğer unsurlarıyla hizmet verecek olması merkez kavramı adına da değerli bir buluşma yeri olacak” dedi.

“İstanbul'un en iddialı kütüphaneleri burada olacak, burası 14'üncü noktamızı oldu”

İmamoğlu, Hasan Doğan Stadının açılışın ardından aynı yapı içerisinde bulunan Fakir Baykurt Kütüphanesinin açılışı gerçekleştirdi. Açılış kapsamında konuşma yapan İmamoğlu, “Bir yanda spor, bir yanda kültür eğitim, bir yanda sağlık aslında bir merkez oluştu. Karşısında iki tane okulumuz var. İstanbul'un Beylikdüzü ilçesinde bir iddia ortaya koymuştu, İstanbul'un en iddialı kütüphaneleri burada olacak diye, burası 14'üncü noktamız oldu. İstanbul'un en büyük belediye kütüphanesi bizde, biz bu işe önem veriyoruz. Umut ediyorum, yıllardır durağanlaştırılan belediyelerin bünyesindeki kütüphane konusunu Saraçhane'de belki de dünyanın en iddialı kütüphanelerinden birini açarak yolumuza devam edeceğiz” diye konuştu.

“Belki de bütün statlarda kütüphane olmalı, belki hakaretler azalır”

Sporun önemine değinen İmamoğlu, “Projenin başında sadece tribün tasarlanmıştı. Sonra burada okullarımız var, stat ve tribün sadece. Bir yönüyle de stat bir gün veya iki gün, ama altında kütüphane olsa, müze olsa, yan tarafımızda aile hekimliğimiz var. Yanlarında bulunan bölgeyi kulüplerimizle değerlendireceğiz. Dolayısıyla fonksiyonel bir yapıya sahip, binlerce çocuk buraya gelecek, vakit geçirmek için kütüphaneye gelecekler, müthiş bir etkileşim spor ve eğitim olacak. Burası bir laboratuvar diyorum ya, belediyecilikte böyle bir şey, birazcık tecrübe istiyor. İnsan o tecrübeyi yaşayarak elde ediyor. İnsana dokunmak ve sadece kağıt üzerinden çizmek bu işe yetmiyor. Test ede ede bu işi yakalıyorsunuz. Aslında belki de bütün statlarda kütüphane olmalı mesela, belki hakaretler falan azalır” şeklinde konuştu.

Ekrem İmamoğlu, buradaki törenin ardından Kavaklı Mahallesi'nde yapımı tamamlanan Sağlık ve Sosyal Yaşam alanının da açılışını gerçekleştirdi.

Ferhat Yasak - Mehmet Başa