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İmamoğlu Er Meydanı'nda

İmamoğlu Er Meydanı'nda
İmamoğlu Er Meydanı'nda

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Erkem İmamoğlu, 658. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri’ni izlemek için Edirne’ye geldi.

İmamoğlu, “Osmanlı'ya başkentlik yapmış iki kardeş İstanbul-Edirne olarak Kırkpınar için elimizden geleni yapacağız” dedi.

Er Meydanı'nda güreşleri izlemek için kente gelen İmamoğlu, Kırkpınar ağalık koç ihalesi öncesi protokol kapısından giriş yaptı. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, ağalık ihalesi sırasında ağa adayı Seyfettin Selim'e seslenerek, ‘Benim için de bir artış yap' dedi ve sonrasında ağalık ihalesinde 100 bin TL daha bedel arttıran Selim, 661 bin TL ile 659'uncu Kırkpınar Ağası oldu.

İmamoğlu, ağalık ihalesindeki ricası ile ilgili konuşarak, “İstanbullu hemşehrimiz Seyfettin Selim, dolayısıyla o kadar söz payımız olsun” dedi.  

Koray Ustabaşı - Bozhan Memiş - Mehmet Şirin Topaloğlu

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